В четырех муниципальных образованиях Самарской области объявлен режим ЧС

87

По поручению губернатора Самарской областив Чапаевске развернут штаб по ликвидации ЧС. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона готовит план по снижению возможных последствий.Для предупреждения развития и распространения особо опасных вредителей проведена химическая обработка пораженных зон на площади 3,3 тыс. га. В бюджете Самарской области предусмотрены средства на возмещение затрат, понесенных при проведении данных мероприятий.В целях предупреждения ЧС в городских округах и прилегающих территориях в настоящее время ведется авиахимобработка территории ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон», находящегося вблизи г.о.Чапаевск.По данным минсельхоза, ситуация находится под контролем. Ведется ежедневный мониторинг. Режим ЧС – это превентивная мера, необходимая для оперативного решения вопросов, в том числе, связанных с выделением средств на уничтожение особо опасных вредителей.