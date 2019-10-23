В Жигулёвске пройдёт XXII Областной фестиваль патриотической песни «За нами – Россия»

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26 октября 2019 года в г.о. Жигулёвск состоится гала-концерт XXII Областного фестиваля патриотической песни «За нами – Россия!». Ежегодно это событие объединяет всех талантливых патриотов и выявляет лучших исполнителей и коллективы. Главная цель Фестиваля – популяризация музыкального песенного творчества патриотической направленности среди молодежи.В этом году Фестивалю исполняется 22 года. Когда-то он создавался как межрайонный, а сегодня заслуженно носит статус областного. Количество участников с каждым годом растёт. Со всех уголков Самарской области едут новые таланты и те, кто уже не первый год знаком с Фестивалем.На гала-концерт в этом году прошли 16 творческих номеров от участников из 5 муниципальных районов и городских округов (Тольятти, Самара, Жигулёвск, Сергеевский район, Шигонский район), передает пресс-служба администрации Жигулевска.