В «Волжском Артеке» проходит 6-й фестиваль интеллектуальных игр

107

Уже традиционно ребята, приехавшие на летний отдых, смогут не только хорошо провести время, но и посоревноваться в своих знаниях, смекалке и находчивости. Участие в интеллектуальных состязаниях объединит ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, под опекой и попечительством, с их сверстниками, воспитывающимися в родных семьях.Как и в предыдущие годы участников фестиваля ждет развлекательный турнир по игре «100 к 1», экологическая викторина «Живая Волга», интеллектуальное многоборье. В этом году стало больше туров игры «Что? Где? Когда?» - ребята отыграют 75 непростых вопросов. Завершатся соревнования интеллектуальными баталиями в «Брейн-ринге».Расписание интеллектуальных игр следующее:24.07.2019 (10.00-11.30) – 2-й тур игры «Что? Где? Когда?» и интеллектуальное многоборье;26.07.2019 (10.00-11.30) - экологическая викторина «Живая Волга»;29.07.2019 (10.00-11.30) - 3-й тур игры «Что? Где? Когда?»;31.07.2019 (10.00-11.30) - 4-й тур игры «Что? Где? Когда?»;01.08.2019 (19.00) – развлекательная игра «100 к 1»2 августа 2019 года с 10.00 до 12.30 состоится финальная игра «Брейн-ринг» и официальная церемония закрытия фестиваля. По итогам проведенных турниров и игр все участники получат ценные призы и награды.Помимо участия в фестивале детей ожидает разнообразная культурно-спортивная программа, где каждый сможет проявить свои таланты в самых разных областях.Стоит отметить, что Самара является одним из крупных центров продвижения и развития интеллектуальных игр. Местные знатоки успешно выступают и в составе городских команд, и в составе сборной, находясь в пятерке лучших по России, и в командах Москвы и Санкт-Петербурга, передает пресс-служба горадминистрации.