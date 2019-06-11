В Тольятти проходит масштабный форум социальных инноваций «Цифровизация. Национальные проекты. Социальная защита»

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С самого утра специалисты обсуждают самые актуальные вопросы отрасли,знакомятся с новейшими разработками.Сегодня задача цифровизации отрасли, перевод максимального числа услуг в электронный вид, доступность и простота их получения является приоритетом в работе регионального министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.С этой целью министерством разработаны платформенные решения для граждан и самих соцработников.Сервисы соц. портала уже оценили сотни граждан СО. Губернатор обсудил с разработчиками программного обеспечения и сотрудниками служб эффективность платформ. Всего их 6, и они выполняют разные функции - от оформления путёвки в детский лагерь до определения возможных мер соцподдержки.Опыт СО уже заинтересовал и другие регионы страны, многие готовы внедрять платформенные решения у себя. Есть чему поучиться у лидеров и нашей области - сегодня современные электронные платформы внедряются в Москве и Московской области, республике Татарстан.Обсуждение актуальных направлений социальной поддержки продолжилось на пленарном заседании форума.Обращаясь к профессионалам отрасли,подчеркнул: ничто не заменит душевной теплоты, грамотности соцработника, искреннего желания помогать людям, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.