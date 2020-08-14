Я нашел ошибку
Главные новости:
Трамваи изменили маршрут: в историческом центре Самары обвалился грунт ЧП произошло на месте ремонтных работ на теплосетях.
Трамваи изменили маршрут: в историческом центре Самары обвалился грунт
90-летний житель Тольятти выиграл Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов
90-летний житель Тольятти выиграл Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездное совещание в Красноярском районе
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездное совещание в Красноярском районе
В Мордовии транспортные полицейские изъяли героин у пассажира поезда из Самарской области
В Мордовии транспортные полицейские изъяли героин у пассажира поезда из Самарской области
«Металлист-Самара» за год сократил сотни работников
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие "Внимание - дети! Дорога в школу!"
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие "Внимание - дети! Дорога в школу!"
В СОУНБ открылась запись школьников на занятия по скорочтению
В СОУНБ открылась запись школьников на занятия по скорочтению
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
0.37
EUR 87.04
1.08
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Елена Лапушкина вручила золотые медали самарским выпускникам
В Самаре проверили законность нахождения лодочных станций в районе Барбошиной поляны
«Защити себя от солнца»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарском пансионате для детей-инвалидов построили инклюзивный игровой комплекс

14 августа 2020 10:10
169
В Самарском пансионате для детей – инвалидов построили инклюзивный игровой комплекс
Инициативу поддержало Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

На территории «Самарского пансионата для детей-инвалидов» построили специализированный игровой комплекс. Проект реализуется в рамках благотворительной программы «Строим детям» ОАО «Самарский хлебозавод №5». Инициативу поддержало Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Площадка оборудована удобным пандусом-подъездом и включает в себя игровую территорию со счетами и лавками, мишень для бросания мяча, баскетбольные кольца для разных возрастов, развивающая моторику панель, а также зоны отдыха с лавочками и навесами для общения и прогулок на открытом воздухе с палиативными малышами.

В прошлом году с просьбой построить детскую площадку к Самарскому хлебозаводу №5 обратилась директор БФ «Евита» Ольга Шелест. На данный момент в пансионате проживает более 200 детей- инвалидов с разными особенностями здоровья. Здесь ребята не просто живут, но и занимаются с психологами и педагогами, а для улучшения коммуникативных навыков детям не хватало лишь обустроенной площадки на территории пансионата. Для игр на свежем воздухе ребятам требуется специальное оборудование, рассчитанное как на инвалидов-колясочников, так и на детей с психоневрологическими заболеваниями.

«Первую инклюзивную площадку на базе реабилитационного центра «Жемчужинка» и постоянно получаем обратную связь от руководства. Благодаря совместной игре дети действительно показывают положительные результаты, они учатся быть самостоятельными, налаживают коммуникативные навыки. Поэтому мы решили построить еще одну площадку, но уже для детей, которые очень нуждаются в нашем внимании, внимании взрослых, для детей, которые по разным причинам остались без родителей. Пусть в их жизни будет больше радости, дружбы, а коллектив пансионата поможет им в этом и поддержит», - генеральный директор ОАО «Самарский хлебозавод №5» Андрей Трофимов.

На данный момент, детские государственные учреждения Самарской области закрыты на карантин, но Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области пошло на встречу инициаторам проекта и позволило приступить к строительству с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Весь транспорт и оборудование проходило дезинфекцию при въезде на территорию, сотрудники проинспектированы, а территория строительства была обозначена оградительными лентами. А уже сейчас, спустя два месяца дети наслаждаются игрой.

«Игровой комплекс полностью отвечает потребностям детей, так как ребята, проживающие в пансионате, имеют ограниченные возможности здоровья в силу различных заболеваний. Теперь у воспитанников пансионата появилась долгожданная возможность полноценного досуга на свежем воздухе. Все ребята передают огромную благодарность «Самарскому хлебозаводу № 5» и ждут в гости после снятия ограничительных мероприятий», - заместитель министра Минсоцдемографии Самарской области Воробьевой Регины Алексеевны.
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
14 августа 2020  12:21
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие "Внимание - дети! Дорога в школу!"
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие "Внимание - дети! Дорога в школу!"
  По итогам 7 месяцев 2020 года на территории Самарской области зарегистрировано 228 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 7 погибли и 255... Социум
74
14 августа 2020  11:15
С окончанием сезона отпусков в Самаре растет спрос на нянь
С окончанием сезона отпусков в Самаре растет спрос на нянь
 Также самарцы ищут частные детсады - спрос на этот вид услуг увеличился на 145% с начала лета. Социум
123
14 августа 2020  10:50
У православных христиан наступил Успенский пост
У православных христиан наступил Успенский пост
 По строгости соблюдения он приравнивается к Великому: нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, рыбу. Социум
141
Весь список

Здравоохранение
14 августа 2020  11:54
В Самарской области за сутки на 14 августа выявлены еще 49 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 14 августа выявлены еще 49 заболевших коронавирусом
 Еще два пациента с коронавирусом умерли. Здравоохранение
262
13 августа 2020  15:58
Всего в регионе зафиксировано 7423 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5634 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Всего в регионе зафиксировано 7423 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5634 человек. Здравоохранение
484
13 августа 2020  14:49
"Аппарат очень сложный, но устроен так, что хирургу работать на нем легко."
Почти 2 тысячи детей обследовали на новом аппарате МРТ в Самарской детской клинической больнице
"Аппарат очень сложный, но устроен так, что хирургу работать на нем легко."  Здравоохранение
474
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
3803
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
4604
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
3101
Весь список
Туризм
13 августа 2020  10:58
Российские туристы во время пребывания в Турции должны носить медицинские маски
Российские туристы во время пребывания в Турции должны носить медицинские маски
 В случае заражения коронавирусной инфекцией их по оплаченному турпакету поместят в гостиничные обсерваторы.  Туризм
367
12 августа 2020  12:20
Самарская область – территория гостеприимства
Самарская область – территория гостеприимства
 Для привлечения туристов в регион был разработан ряд специальных предложений, которые уже пользуются популярностью у жителей и гостей области.  Туризм
501
11 августа 2020  13:24
В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»
В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»
 Первый выпуск проекта рассказывает о селе Жигули, в котором сохранились памятники культурного наследия графа Орлова.  Туризм
531
Весь список
Образование
14 августа 2020  12:18
В СОУНБ открылась запись школьников на занятия по скорочтению
В СОУНБ открылась запись школьников на занятия по скорочтению
 В соревновании могут принять участие жители Самарской области разных возрастов, поэтому состязаться в скорочтении будут по группам. Образование
71
14 августа 2020  10:20
Трое магистрантов Самарского политеха победили в конкурсе «УМНИК»
Трое магистрантов Самарского политеха победили в конкурсе «УМНИК»
Молодые ученые получат финансовую поддержку на исследования в виде грантов. Образование
152
13 августа 2020  18:06
934 выпускника удостоены медали «За особые успехи в учении», из них 48 медалистов получили на едином государственном экзамене наивысший результат – 100 баллов.
Елена Лапушкина вручила золотые медали самарским выпускникам
934 выпускника удостоены медали «За особые успехи в учении», из них 48 медалистов получили на едином государственном экзамене наивысший результат – 100... Образование
497
Весь список

Культура
13 августа 2020  20:59
Артист Московского Губернского театра ушел из жизни в возрасте 35 лет.
Умер актер Сергей Куницкий
Артист Московского Губернского театра ушел из жизни в возрасте 35 лет.  Культура
423
13 августа 2020  18:54
"Это не политическая акция, а общественная, мирная. Они против насилия и за мирный город"
Работники Белгосфилармонии вышли на мирную забастовку
"Это не политическая акция, а общественная, мирная. Они против насилия и за мирный город"  Культура
415
13 августа 2020  15:34
В числе победителей конкурса МБУК Дом культуры «Дружба», функционирующий в поселке Алексеевка.
Фонд кино выделит 5 млн рублей на переоборудование Дома культуры в Самарской области
В числе победителей конкурса МБУК Дом культуры «Дружба», функционирующий в поселке Алексеевка.  Культура
453
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
4977
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
2976
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
2636
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
1010
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
2276
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
1489
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты. Самарско-Тольяттинская агломерация
788
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
8974
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
5705
Весь список
Самара - Город - курорт
12 августа 2020  19:07
«Защити себя от солнца»
«Защити себя от солнца»
 Под таким названием 14 августа 2020 г. с 10.00 до 14.00 на набережной реки Волга у Некрасовского спуска состоится очередная профилактическая акция для жителей и... Самара - Город - курорт
632
10 августа 2020  15:50
В одном из дворов Самары была замечена самая маленькая в мире птица
 Как уверяет сам автор видеоролика, это колибри. Каким образом птица оказалась на клумбе около подъезда жилого дома - неизвестно. Самара - Город - курорт
785
3 августа 2020  11:26
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
 Снижение продаж БАД и лекарств для похудения фиксируется с начала апреля. Так, среднее падение выручки в апреле составило примерно 7%, а уже в мае спрос... Самара - Город - курорт
924
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
1417
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
1655
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
1554
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
2245
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
816
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
2012
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
4977
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
2976
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
2636
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
1466
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
2526
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
2479
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
3804
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
4605
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
3102
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
19339
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
3549
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
3586
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
3459
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
4191
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
6018
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
3042
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
2314
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
3381
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2413
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2391
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
17939
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
33127
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
39612
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
34538
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
31855
Весь список
В центре внимания
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездное совещание в Красноярском районе
14 августа 2020  12:37 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездное совещание в Красноярском районе
 В центре внимания - реализация нацпроектов на территории муниципального образования.  Политика региона
53
Региональный избирком провел брифинг, посвященный предстоящему единому дню голосования
14 августа 2020  11:36 
Региональный избирком провел брифинг, посвященный предстоящему единому дню голосования
И.о. председателя регионального избиркома Алексей Солдатов встретился с представителями региональных СМИ в преддверии Единого дня голосования 13 сентября 2020... Политика региона
122
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
13 августа 2020  13:37 
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
При помощи данного стандарта будут рассчитываться субсидии на оплату коммуналки для льготников. ЖКХ
471
В Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах
13 августа 2020  13:17 
В Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах
Заявления родителям рекомендуют подать до 13 августа включительно. Социум
342
Соискателей приглашают на ярмарку вакансий ПАО ОДК-Кузнецов»
13 августа 2020  12:59 
Соискателей приглашают на ярмарку вакансий ПАО «ОДК-Кузнецов»
 На ярмарке будут присутствовать и специалисты центра занятости населения г.о. Самара, которые смогут проконсультировать соискателей Экономика региона
404
Весь список
Акценты
Особое внимание участники совещания уделили жилищному строительству. В Самарской области возведение жилья идет полным ходом.
13 августа 2020  16:45 
Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском селекторном совещании по исполнению нацпроекта «Жилье и городская среда»
 Особое внимание участники совещания уделили жилищному строительству. В Самарской области возведение жилья идет полным ходом.   Политика региона
1159
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
13 августа 2020  13:37 
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
При помощи данного стандарта будут рассчитываться субсидии на оплату коммуналки для льготников. ЖКХ
468
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян с рабочим визитом посетил Западный образовательный округ.
12 августа 2020  16:21 
В Самарской области создаются новые возможности для развития способностей каждого ребенка
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян с рабочим визитом посетил Западный образовательный округ.  Образование
492
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1276
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1214
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1401
Весь список
Новости Тольятти
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
495
13 августа 2020  12:21
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
 За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран.  Новости Тольятти
416
11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
1113
Весь список