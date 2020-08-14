В Самарском пансионате для детей-инвалидов построили инклюзивный игровой комплекс

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На территории «Самарского пансионата для детей-инвалидов» построили специализированный игровой комплекс. Проект реализуется в рамках благотворительной программы «Строим детям» ОАО «Самарский хлебозавод №5». Инициативу поддержало Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.Площадка оборудована удобным пандусом-подъездом и включает в себя игровую территорию со счетами и лавками, мишень для бросания мяча, баскетбольные кольца для разных возрастов, развивающая моторику панель, а также зоны отдыха с лавочками и навесами для общения и прогулок на открытом воздухе с палиативными малышами.В прошлом году с просьбой построить детскую площадку к Самарскому хлебозаводу №5 обратилась директор БФ «Евита» Ольга Шелест. На данный момент в пансионате проживает более 200 детей- инвалидов с разными особенностями здоровья. Здесь ребята не просто живут, но и занимаются с психологами и педагогами, а для улучшения коммуникативных навыков детям не хватало лишь обустроенной площадки на территории пансионата. Для игр на свежем воздухе ребятам требуется специальное оборудование, рассчитанное как на инвалидов-колясочников, так и на детей с психоневрологическими заболеваниями.«Первую инклюзивную площадку на базе реабилитационного центра «Жемчужинка» и постоянно получаем обратную связь от руководства. Благодаря совместной игре дети действительно показывают положительные результаты, они учатся быть самостоятельными, налаживают коммуникативные навыки. Поэтому мы решили построить еще одну площадку, но уже для детей, которые очень нуждаются в нашем внимании, внимании взрослых, для детей, которые по разным причинам остались без родителей. Пусть в их жизни будет больше радости, дружбы, а коллектив пансионата поможет им в этом и поддержит», - генеральный директор ОАО «Самарский хлебозавод №5» Андрей Трофимов.На данный момент, детские государственные учреждения Самарской области закрыты на карантин, но Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области пошло на встречу инициаторам проекта и позволило приступить к строительству с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Весь транспорт и оборудование проходило дезинфекцию при въезде на территорию, сотрудники проинспектированы, а территория строительства была обозначена оградительными лентами. А уже сейчас, спустя два месяца дети наслаждаются игрой.«Игровой комплекс полностью отвечает потребностям детей, так как ребята, проживающие в пансионате, имеют ограниченные возможности здоровья в силу различных заболеваний. Теперь у воспитанников пансионата появилась долгожданная возможность полноценного досуга на свежем воздухе. Все ребята передают огромную благодарность «Самарскому хлебозаводу № 5» и ждут в гости после снятия ограничительных мероприятий», - заместитель министра Минсоцдемографии Самарской области Воробьевой Регины Алексеевны.