В Самарском областном госархиве проведут онлайн-презентацию «говорящей книги» Б.П. Чернышева «Они защитили свет»

98

В рамках социально-культурного проекта «Слушаем книги» ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» будет представлена книга о куйбышевцах – защитниках Родины, потерявших зрение на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Эта книга о сильных и мужественных людях, которые сумели после войны прожить активную, плодотворную жизнь.Книга начитана в студии звукозаписи Самарской областной библиотеки для слепых.В этом проекте Самарский областной государственный архив социально-политической истории принимает участие впервые. Начальник отдела использования архивных документов Евгений Малинкин продемонстрирует документы о слабовидящих жителях г. Куйбышева, информация о которых включена в книгу. Это фотографии, личные дела, характеристики из фондов партархива Куйбышевской области, районных партийных организаций города и области о Героях Советского Союза Журавлеве А.В., Ледакове И.М., председателе Куйбышевского областного правления Всероссийского общества слепых Клюкове В.М., директоре школы слепых г. Сызрани Глушенкове М.И., директоре спецшколы №17 для слепых г. Куйбышева Бабакове А.К. и других участниках войны, которые и после ее окончания участвовали в общественной и производственной жизни страны. Также будут представлены документы о помощи слабовидящим со стороны региональных и городских властей из фондов Самарского губкома, Куйбышевского горкома, о деятельности Самарской областной организации общества слепых с 1920-х годов донастоящего времени.Презентация «говорящей книги» Б.П.Чернышова будет транслироваться на официальной странице Самарской областной библиотеки для слепых в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id177258358 .Приглашаем всех желающих присоединиться к онлайн-трансляции, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников