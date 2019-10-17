В Самарской области выбрали «Лидеров XXI века»

126

«Лидер детского/молодежного общественного объединения 14 – 15 лет»;«Лидер детского/молодежного общественного объединения 16 – 17 лет»;«Лидер молодежного общественного объединения 18 – 25 лет»;«Лидер молодежного общественного объединения 26 – 30 лет»;«Руководитель детского общественного объединения 18 – 25 лет»;«Руководитель молодежного общественного объединения 18 – 25 лет»;«Руководитель детского общественного объединения 26 – 30 лет»;«Руководитель молодежного общественного объединения 26 – 30 лет».Конкурс проходил в два этапа: заочный и очный. На заочный этап участники в возрасте от 14 до 30 лет направляли информацию о своих достижениях, презентацию своей деятельности и творческий видеоролик.Очный этап проходил 12 октября в Центре социализации молодежи. В экспертную комиссию, оценивающую конкурсантов, вошли руководители крупнейших региональных общественных, профсоюзных, научных, образовательных организаций. Участники выступили перед экспертами, рассказали о своей деятельности, достижениях, ответили на вопросы. По результатам очного этапа выбрали победителей и лауреатов регионального конкурса. Они получат ценные призы и возможность пройти обучение на семинаре для молодежного актива. Кроме того, они представят Самарскую область на Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века», который пройдет в ноябре-декабре 2019 года.«Сегодня в Самарской области для молодежи существует большое количество условий для самореализации, развития и роста. У нас проходит много мероприятий, где молодые люди могут себя проявить, получить новые знания, познакомиться с интересными людьми, заявить о себе. Конкурс «Лидер XXI века» дает участникамвозможность подвести некий итог проделанной работе и зарядиться на новый этап. Я хочу поздравить победителей и участников конкурса и поблагодарить их за работу на благо нашей родной Самарской области», - поздравил победителей Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи, передает пресс-служба департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.Фото: пресс-служба департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области