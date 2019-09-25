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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области внедрена уникальная информационная система NETVISION Traffic

25 сентября 2019 15:41
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СО теперь имеет возможность в режиме реального времени оценивать масштаб транспортного потока, проезжающего по территории региона.
Самарская область теперь имеет возможность в режиме реального времени оценивать масштаб транспортного потока, проезжающего по территории региона, в том числе транзитный, международный транспорт. Данные о транспорте на дорогах области (в том числе на дорогах на Казахстан, Москву, Саратов, Уфу и др.) собирает специальный программно-аппаратный комплекс, который был разработан и внедрен в нашем регионе первым в России — NETVISION Traffic.

В 2018 году губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была поставлена задача перейти от интуитивных принципов выработки управленческих решений в реализации инфраструктурных проектов к решениям, основанным на анализе данных. Это один из важных принципов в реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В части развития и содержания дорожной инфраструктуры необходим анализ информации о транспортных потоках и передвижении транспортных средств, как пересекающих границы Самарской области, так и перемещающихся внутри региона.

Информация о реальном движении транспорта и её анализ должны стать основой для выработки эффективных управленческих решений в процессе реализации социально-экономических проектов – по развитию территорий, привлечению инвестиций, контролю над состоянием дорог и т.п. Для этого необходимо было построить систему сбора и анализа данных о въезде/выезде транспортных средств на территории Самарской области, с определением типов транспортных средств, их марок и моделей, направления движения.

Обычные комплексы фотовидеофиксации стоят дорого и размещаются в местах повышенной аварийности. Региону требовалась менее дорогая и простая в установке и эксплуатации технология, которая основывалась бы на типовых камерах уличного видеонаблюдения с пониженными требованиями по энергопотреблению и связным коммуникациям. Строить оптические линии связи и прокладывать отдельные линии энергоснабжения к границам региона не целесообразно. А на некоторых удаленных от центра автомагистралях имеется только покрытие сотовой связью с голосовым трафиком.

Для решения задачи был объявлен открытый конкурс. Победителем стала компания «НетЛайн» (входит в ИТ-консорциум МСК ГРУПП), которая подготовила программно-аппаратный комплекс NETVISION Traffiс, не имеющий аналогов в России. Комплекс автономно фиксирует и анализирует транспортные потоки и передвижение автомобилей, пересекающих границы области. У комплекса широкий аналитический функционал. За счет распознавания ГРЗ, марки и модели транспортного средства NETVISION Traffic позволяет идентифицировать въезд и выезд, тип — легковые, грузовые и пассажирские, местные, иногородние, зарубежные автомобили (отдельно выделяются страны СНГ и дальнее зарубежье) на территории Самарской области. В ближайших планах тестирование распознавание количества осей у «длинномеров» и автопоездов.

На сегодняшний день установлено 39 комплексов на основных въездах и выездах Самарской области, а также на узловых точках региональной дорожной сети. Комплексы работают в автоматическом режиме 24 часа в сутки. В день одним комплексом в среднем фиксируется более 300 000 проездов (порядка 12 миллионов проездов автомобилей по всей Самарской области).

За 8 месяцев 2019 года в результате работы NETVISION Traffic установлено, что на территорию Самарской области въехало 27,1 млн автомобилей, из которых легковых – 23,8 млн, грузовых – 2,9 млн, пассажирских – 280 тыс. Выехало – 26,9 млн, из них легковых – 24,2 млн, грузовых – 2,6 млн, пассажирских – 103 тыс. Транзитный поток – 9,3 млн автомашин.

В дальнейшем планируется увеличить количество комплексов фотовидеофиксации и разместить их у большинства населенных пунктов. Это позволит получать статистику о транспортных потоках между конкретными городами по легковому, грузовому, пассажирскому транспорту, оценивать уровень транзитного и международного трафика, а также возможность получать «тепловую карту» загруженности автодорог. Интеграция системы с данными, полученными с комплексов фотовидеофиксации, даёт более масштабный эффект. В результате внедрения данного программного обеспечения аналитические отчёты позволяют делать долгосрочные прогнозы об изменении ситуации на автодорогах. Именно эта аналитика стала объективным элементом экономического обоснования строительства моста через Волгу в районе с. Климовка. Этот проект – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить который поручил Президент России Владимир Путин. Дорога внесена в Комплексный план развития магистральной инфраструктуры, предусмотрено софинансирование из федерального бюджета.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин отметил: «Уровень конкурентоспособности региональной экономики определяется транспортной системой региона и её включенностью в международные транспортные коридоры. Скорость транспортного сообщения влияет на эффективность экономических связей и подвижность населения. Рост скорости доставки грузов и пассажиров дает ощутимый экономический и социальный эффект. Перед нами встает вопрос о переходе от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития транспортной системы на основе инновационных прорывных технологий, обеспечивающих повышение качества транспортных услуг. Программно-аппаратное решение NETVISION Traffiс позволяет принимать эффективные управленческие решения, основываясь не интуиции, а на анализе «больших данных», передает пресс-служба облправительства. 
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