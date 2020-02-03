В Самарской области сотрудники ГИБДД продолжают проводить проверку автобусов

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Так, инспекторы ДПС Нефтегорска совместно с участковыми уполномоченными полиции провели сплошную проверку пассажирских автобусов.При проведении оперативно-профилактического мероприятия правоохранители обращали внимание на наличие регистрационных документов, документов на право управления, прохождение технического осмотра, внесение изменений в конструкцию транспортного средства, проведение предрейсового контроля технического состояния и медицинского осмотра водителя.Сотрудники Госавтоинспекции тщательно осмотрели транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверили работу внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях, систем безопасности. Со всеми водителями проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения требований Правил дорожного движения.Госавтоинспекция обращается к организациям, предприятиям и учреждениям, занимающимся перевозкой пассажиров, и напоминает о необходимости проведения дополнительных инструктажей, контроля физического состояния водительского состава в ходе проведения предрейсового медицинского осмотра, соблюдения режима труда и отдыха водителей, а также соблюдения всех требований к техническому состоянию транспортных средств и недопущению их к эксплуатации при наличии неисправностей, угрожающих жизни и здоровью людейТакже полицейские обращаются к гражданам: если вы стали свидетелем нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов, если состояние перевозчиков вызывает у вас сомнение (заметны усталость, неадекватное поведение, признаки опьянения), необходимо обратиться в дежурную часть Главного управления МВД России по Самарской области по телефонам: 8(846) 278-22-22 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области