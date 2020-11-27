В Самарской области состоялся масштабный кадровый форум, собравший представителей 83 регионов страны

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26 ноября 2020 года в Самарской области прошла II региональная кадровая сессия: «Кадры 4.0 как ответ на вызовы Индустрии 4.0. и VUCA мира». В этом году форум вышел за границы региона. В режиме онлайн в его работе приняли участие 800 человек из 83 субъектов Российской Федерации.

Главная цель сессии: синхронизация вызовов будущего, ожиданий жителей региона и современных моделей компетенций государственных и муниципальных служащих в регионе, а также создание визуальной матрицы компетенций «Кадры 4.0».

Повышать эффективность кадровой политики, открывать новые возможности для молодых и перспективных специалистов - ключевые задачи, поставленные Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. По многим показателям регион уже занимает высокие строчки в федеральных рейтингах. Например, конкурс «Лидеры России», в котором Глава региона является наставником. В 2020 году Самарская область заняла первое место в стране по количеству участников. Регион в финале представляли 6 человек, один из них стал победителем.

Впервые в рамках подготовки к кадровой сессии организаторы провели уникальное мероприятие - онлайн-марафон «Кадры 4.0», состоящий из трёх митапов по темам: «Тренды/вызовы/ожидания», «Компетенции», «Специфика региона».

«Продуктом онлайн-марафона стал каркас синхронизации - общее понимание трендов и компетенций, которые необходимы служащим, чтобы эффективно исполнять обязанности и выводить Самарский регион на лидирующие места в федеральных рейтингах», - рассказала Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.

Марафон прошел в цифровом формате с использованием современных цифровых инструментов: zoom, онлайн доски, облачных сервисов работы с данными. Его участники получили от экспертов инсайты по компетенциям высокопрофессионального служащего, а именно Soft, Meta, Digital навыки, особенности цифровой трансформации на службе. После чего представители кадровых служб государственных и муниципальных учреждений объединились и вместе с экспертами постарались выработать матрицы компетенций служащего будущего «Кадры 4.0», как ответа на вызовы «Индустрии 4.0».

На региональной кадровой сессии участники получили возможность отработать новые подходы с представителями Администрации Президента РФ, федеральных органов власти, РАНХиГС и органов власти субъектов Российской Федерации, а также представители бизнес-сообществ.

«Мир стремительно меняется, но вместе с тем, по нашему мнению, Россия способна предложить миру новые технологии, новые подходы, новые направления дальнейшей работы. Очень важно, чтобы мы эти подходы выработали вместе и предложили широкой общественности», - обратился к участникам сессии заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Александр Орехов.

Программа региональной кадровой сессии была очень насыщенной. В рамках мероприятия состоялись выступления федеральных и региональных экспертов, представителей бизнес-сообществ, а также дискуссии, визуальная синхронизация трендов и компетенций с использованием онлайн-интерактивных досок в режиме реального времени.

«Мы готовы к цифровым преобразованиям. Цифровые тренды уже вошли в основу четвертой промышленной революции, которая открывает новые возможности на всех уровнях не только общественного, но и государственного развития. Именно поэтому нам следует принимать общественные вызовы и создавать региональные управленческие тренды для работы с кадровыми ресурсами в сфере государственного и муниципального управления. Предлагаю принимать вызовы будущего, которое уже настает», - отметила Н. Баландина.

Результатом работы II кадровой сессии стала доработанная матрица компетенций служащих, которая основана на совместной работе экспертов. По их мнению, служащие должны обладать такими ключевыми навыками как служение и лидерство, непрерывное обучение, готовность к изменениям.

Все материалы кадровой сессии доступны по ссылке: http://project3178279.tilda.ws/#rec244210093