В Самарской области проводится системная работа по повышению производительности труда

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В пятницу, 5 июля, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипосетил АО «Самарский электротехнический завод», где осмотрел производственные площадки и провел рабочее совещание, в котором приняли участие представители региональных ведомств, Федерального и Регионального центров компетенций, Союза работодателей и предприятий региона. Визит состоялся в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в Самарской области.Показатель производительности труда – важная экономическая категория, он отражает эффективность функционирования как отдельно взятого предприятия, так и экономики в целом. Указом Президента Россииа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поручено обеспечить повышение производительности труда в стране.Наш регион участвует в мероприятиях по повышению производительности труда с 2017 года. В 2018 году создан и функционирует Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. С 2019 года область является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Ведется активная работа по вовлечению предприятий, расположенных на территории Самарской области, в мероприятия региональной составляющей национального проекта.В настоящее время пилотные проекты по реализации мероприятий по повышению производительности труда ведутся на 5 предприятиях (с апреля – ООО «Самараавтожгут», АО «Самарский завод электромонтажных изделий», с июня – Тольяттинский завод технологического оснащения, ООО «Метрология и Автоматизация», фирма «Нектар»).С ноября прошлого года Региональным центром компетенций реализуются мероприятия по повышению производительности труда на предприятии АО «Самарский электротехнический завод», которое занимается выпуском комплектных трансформаторных подстанций блочного типа. Как отметил генеральный директор АО «СЭТЗ» Сергей Засыпкин, благодаря совместной работе с Региональным центром компетенций заводу удалось в два раза увеличить производительность труда, не привлекая никаких инвестиций. «Мы фиксировали каждое движение рабочих, после чего оптимизировали работу так, чтобы минимизировать лишние действия, передвижения, способы подачи заготовок. На некоторых операциях, таким образом, удалось в 6 раз увеличить производительность труда. Если за предыдущий год мы выпустили 340 комплектов трансформаторных подстанций, то за 6 месяцев текущего года уже 250», — сказал он. Обучение прошли не только сотрудники из руководящего состава предприятия, но и рабочие.«В регионе успешно реализуется национальный проект, направленный на повышение производительности труда. Сегодня уже 38 предприятий включено в эту работу, планируем, что до конца года сюда включатся 55 предприятий. В самое ближайшее время рассчитываем на участие не только предприятий машиностроения, но и государственных унитарных предприятий, муниципальных предприятий, с ними эта работа проводится. Сегодня на примере Самарского электротехнического завода мы увидели, что даже на традиционных, сложившихся производствах вопросами оптимизации заниматься нужно. Всегда есть резервы для повышения производительности труда, они заключаются в самых простых вещах – логистике и способах перемещения оборудования, крупных деталей, изменении оснастки, множества нюансов. Опытные специалисты федерального и регионального центров компетенций готовы бесплатно консультировать руководителей предприятий, показывать им реальные возможности для оптимизации производства. Важно, чтобы это движение стало по-настоящему популярным, потому что результаты предприятий-участников впечатляют — это и рост объемов продукции, повышение качества, снижение себестоимости, а, следовательно — повышение конкурентоспособности самарских производств», — подчеркнул Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.