В Самарской области обучат кинологов - таможенников со всей России

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Занятия в центре будут проходить более двух месяцев, в период с 19 августа по 25 октября 2018 года. Программа курса и расписание занятий составлены и утверждены Ростовским филиалом Российской таможеннойАкадемии. Обучающимся будет предложен учебный план в объеме 420 часов теоритических и практических занятий. Большое внимание будет уделятьсяпрактике: тренировкам собак в условиях, приближенных к реалиям работы таможенной службы. Занятия пройдут на площадках для общего курсадрессировки, оснащенными современными разнообразными тренировочными снарядами.В обучении примут участие служебные собаки разнообразных пород, среди которых немецкая, бельгийская, восточно-европейская овчарки, русский и английский спаниели. Все собаки новички, и им придется учиться с самых азов. Их обучат основам послушания, а также поиска наркотических средств ибоеприпасов.«Никакая современная аппаратура не способна заменить собак. Самым точным инструментом распознавания запахов все еще остается их удивительный нюх. Собака может обнаружить одну молекулу пахучего вещества в литре воздуха или миллилитре воды и различать до миллиона запахов. Эта способность делает их прекрасными ищейками и помощниками в борьбе с контрабандой наркотиков, взрывчатых веществ, оружия и других, незаконно перевозимых через границу товаров, рассказывает заместитель начальника службы организации кинологической деятельности – начальник отдела кинологической подготовки (регионального кинологического центра ПОТ)Обучение – это важный этап становления кинолога и его служебной собаки, как настоящих профессионалов своего дела».Завершится учебный курс экзаменами, где в тестовом режиме специалистам-кинологам надо будет ответить вопросы, показать приемы общего курса дрессировки и практические навыки собаки в поиске наркотических средств и боеприпасов.Слушателям со всей России будет интересно не только послушать лекции профессионалов, но и поделиться друг с другом профессиональным опытом.По окончанию курсов, кинологи, обучившиеся в центре и четвероногие помощники таможенников, смогут выполнять служебные обязанности на высоком профессиональном уровне, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни