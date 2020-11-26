В Самарской области для пожилых людей проводят бесплатные онлайн занятия гимнастикой 

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В Самарской области для людей старшего возраста стартовали бесплатные онлайн занятия оздоровительной китайской гимнастикой ушу и физкультурой в рамках проекта «Здоровье пожилых: перезагрузка».

Тренировки для продления активного долголетия старшего поколения организованы Самарской федерацией ушу. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Онлайн тренировки специально адаптированы для старшего возраста и включают общеукрепляющие упражнения, суставную гимнастику, медитацию, массаж и дыхательную гимнастику.

Для подключения к занятиям необходимо заполнить анкету на сайте, после чего придет подробная инструкция, расписание занятий и ссылка на виртуальный тренировочный зал проекта. При этом пенсионеры, которые не смогут заниматься напрямую с тренером онлайн, получат видео-уроки для самостоятельных занятий.

В рамках проекта для пожилых людей также пройдут бесплатные семинары, мастер-классы и лекции по активному долголетию. Завершится проект областным фестивалем для пожилых людей, ведущих активный образ жизни.

«Онлайн тренировки особенно актуальны для тех пенсионеров, которые сейчас вынуждены находиться на самоизоляции, но при этом привыкли вести активный образ жизни или хотят укрепить свое здоровье, - отмечает президент Самарской федерации ушу Александр Лазарев. – Проект дает возможность людям «серебряного» возраста безопасно заниматься оздоровительной гимнастикой и общаться с единомышленниками со всего региона».

Фото из открытых источников