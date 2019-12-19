В Самаре завершился XVIII форум добровольцев Самарской области

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В первый день форума в регионе отметили финалистов всероссийского конкурса «Доброволец России-2019». Самарская область стала одним из самых активных участников: от региона подано 302 заявки, в финал вышли восемь проектов.​Среди награжденных – председатель студенческого совета Самарского энергетического колледжа. На конкурсе он​ представил свой проект «Медиа-центр «205а». Антон планирует создавать медиа облик старой Самары. Объекты он будет фотографировать с разных ракурсов, снимать видеоролики с историями людей, связанных с этими местами. «К сожалению, старая Самара постепенно уходит в прошлое. Мы хотим перенести все старые здания в медиа-пространство, чтобы они сохранились для грядущих поколений», – рассказал студент.Тольяттинецв​ 2017 году основал волонтерское спортивное движение «Достойные» для ребят, которые сбились с пути.​ «Быть сильным, значит помогать слабому», – уверен Антон.​ Юноше удалось открыть три зала в Ставропольском районе Самарской области – в Подстепках, в Ягодном и центральном районе Автограда. С детьми занимаются профессиональные тренеры. В движении «Достойные» уже больше ста ребят из многодетных и неблагополучных семей, из детских домов.Кульминацией всего форума стала масштабная панельная дискуссия по развитию добровольческого движения в регионе. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области. Он поприветствовал волонтеров и поблагодарил их за благородный труд. «Сегодня в Москве прошла традиционная пресс-конференция Президента страны Владимира Владимировича Путина. И знаете, что там было? Президент вас хвалил, – обратился Глава региона к волонтерам. – Владимир Владимирович отметил вклад волонтеров в существующее общественное устройство, в развитие нашего государства. Невозможно представить жизнь общества без доброты ваших сердец, без вашей энергии и неравнодушия».​Как отметил губернатор, Самарская область является одним из ведущих регионов в сфере добровольчества. «На сегодняшний день в регионе трудятся​ более 150 тысяч волонтеров. Это одно из самых масштабных движений в стране», – подчеркнул руководитель региона.Успехи волонтеров уже отмечены на федеральном уровне. Второй год подряд область одерживает победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».​ Успешным для губернии оказался и международный форум​ добровольцев, завершившийся в декабре в Сочи. Волонтерзаняла второе место в конкурсе «Доброволец России», а Самарский дом молодежи вошел в тройку лучших волонтерских центров страны.Важнейшим итогом года стало создание ресурсного центра поддержки и развития добровольчества. «Сегодня мы открыли новое современное помещение центра, где ребята могут получить методическую и информационную поддержку», – отметил Губернатор.Стремление добровольцев поддерживается на региональном и федеральном уровне. В 2020 году регион получит средства на развитие добровольчества, создание сети волонтерских центров и штабов в муниципалитетах и образовательных организациях региона. «Уверен, что все это – начало нашей совместной работы», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Дискуссия получилась насыщенной. Руководитель инклюзивного ресурсного центрарассказал о новых добровольческих практиках, которые начнут работать в Самаре с 2020 году. «Нашей визитной карточкой станет инклюзивных туризм. Со следующего года мы откроем уникальное для России обучение кэмп-лидеров. Будем проводить инклюзивные поездки в самые заповедные места региона, а лучшие добровольцы отправятся в экспедицию на Байкал и Кавказ», – отметил волонтер.Исполнительный директор самарского «Центра социальных проектов»рассказал о развитии в регионе «серебряного» волонтерства. Если в стартовом 2015 году движение объединяло всего 50 человек в 5 муниципалитетах, то сегодня волонтерские отряды появились во всех городах и районах области. В общей сложности в них входит более 800 активистов.Поучаствовать в масштабном волонтерском форуме прибыли и федеральные спикеры. Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы»рассказала о том, какие задачи стоят перед добровольцами в 2020 году, объявленном Годом памяти и славы. «В следующем году мы собираем большой волонтерский корпус, каждый участник которого должен с любовью относиться в к родной истории и бороться с попытками фальсификаций», – подчеркнула девушка. По ее словам в дружную семью волонтеров вольются и представители других стран: Казахстана, Белоруссии, Великобритании, а также Австралии и США. Самарские волонтеры победы имеют все шансы принять участие в планируемых мероприятиях. Тем более, что в этом году областное движение «Волонтеров победы» было признано лучшим в стране. Гостья отметила, что в регионе проводится проект федерального масштаба – «Парад Памяти» и предложила приурочить к нему проведение большого международного форума волонтеров Победы. Глава региона предложение поддержал.Об опыте волонтерской работы в образовательных организациях рассказала директор «Самарского центра развития добровольчества». Она предложила Дмитрию Азарову учредить почетный знак за заслуги в развитии добровольческого движения. «Очень нужная инициатива», –отметил губернатор.В завершении дискуссии глава региона отметил успешных активистов и организаторов волонтерского движения почетными грамотами и благодарностями, передает пресс-служба облправительства.​