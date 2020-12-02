В Самаре волонтеры доставят горячие обеды медицинскому персоналу клиник

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3 декабря волонтеры объединённого волонтерского центра при Общественной приемной Партии «Единая Россия» Папикян Размик Робертович, Константинов Дмитрий Юрьевич в очередной раз доставят горячие обеды медицинскому персоналу клиник. Волонтёры уже не в первый раз доставляют усиленное питание врачам. В этот раз добровольцы- благотворители привезут 100 горячих обедов, фруктовые наборы и 50 литров бутилированной воды.

Передача продуктов пройдет согласно эпидем. правилам, без посещения красной зоны.

Фото pixabay.com