В Самаре состоялось заседание экспертного совета конкурса «Достояние губернии-2019»
27 августа 2019 19:44
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Количество предприятий, желающих разместить на своей продукции знак качества, стабильно растет. В 2019 году оно составило 231 компании, что стало рекордным показателем за три года проведения конкурса.
В состав экспертного совета, определяющего победителей конкурса, вошли руководители профильных министерств, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Общественной палаты Самарской области, директор телерадиокомпании «Губерния» Юрий Проничев и представители общественности.
Ежегодно перед членами жюри ставится непростая задача: выбрать лучшего из лучших. По словам заместителя председателя Общественной палаты региона Павла Покровского, и в этом году эксперты находятся в огромном затруднении: «Все предприятия, подавшие заявки, можно оценить на 5 баллов по 5-балльной шкале. И нам будет трудно определить тройку финалистов. Не говоря уже о выборе единого победителя в каждой из семи номинаций».
Количество участников в номинации «Бренд региона» увеличилось на 30%.
«Это еще одно подтверждение, что «Самарская область» сегодня звучит гордо. Мы рассматриваем варианты, которые позволят выдвигать на другие регионы и за рубеж продукцию Самарской области», — рассказывает председатель правления, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.
Участие в конкурсе «Достояние губернии» является бесплатным. Лучшие компании определяются в семи номинациях. В 2019 году имена финалистов станут известны в середине сентября, имена победителей — 8 октября. Церемония награждения состоится в Самарском академическом театре оперы и балета, передает пресс-служба облправительства.
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