В Самаре состоялось заседание экспертного совета конкурса «Достояние губернии-2019»

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Региональный конкурс компаний «Достояние губернии-2019» переходит в решающую стадию.состоялось заседание экспертного совета конкурса «Достояние губернии – 2019». До этого заявки от претендентов на победу рассматривались на протяжении нескольких недель. Конкурс «Достояние губернии» проводится в Самарской области уже в третий раз. В качестве организаторов выступают телерадиокомпания «Губерния», Общественная палата Самарской области при поддержке Правительства Самарской области. Одной из целей мероприятия является помощь местным компаниям в выходе на национальный рынок реализации товаров.Количество предприятий, желающих разместить на своей продукции знак качества, стабильно растет. В 2019 году оно составило 231 компании, что стало рекордным показателем за три года проведения конкурса.В состав экспертного совета, определяющего победителей конкурса, вошли руководители профильных министерств, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Общественной палаты Самарской области, директор телерадиокомпании «Губерния»и представители общественности.Ежегодно перед членами жюри ставится непростая задача: выбрать лучшего из лучших. По словам заместителя председателя Общественной палаты региона, и в этом году эксперты находятся в огромном затруднении: «Все предприятия, подавшие заявки, можно оценить на 5 баллов по 5-балльной шкале. И нам будет трудно определить тройку финалистов. Не говоря уже о выборе единого победителя в каждой из семи номинаций».Количество участников в номинации «Бренд региона» увеличилось на 30%.«Это еще одно подтверждение, что «Самарская область» сегодня звучит гордо. Мы рассматриваем варианты, которые позволят выдвигать на другие регионы и за рубеж продукцию Самарской области», — рассказывает председатель правления, президент Торгово-промышленной палаты Самарской областиУчастие в конкурсе «Достояние губернии» является бесплатным. Лучшие компании определяются в семи номинациях. В 2019 году имена финалистов станут известны в середине сентября, имена победителей — 8 октября. Церемония награждения состоится в Самарском академическом театре оперы и балета, передает пресс-служба облправительства.