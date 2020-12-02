В Самаре состоялось Окружное родительское собрание

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1 декабря в Администрации городского округа Самара в режиме видеоконференцсвязи состоялось Окружное родительское собрание.

В ходе собрания участники утвердили план работы на 2020-2021 учебный год, а также обсудили наиболее актуальные вопросы, касающиеся организации образовательного процесса, профессиональной ориентации подростков, а также питания детей.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области все учащиеся с 1 по 4 классы получают горячее одноразовое бесплатное питание.

«Примерное двухнедельное меню формируется с учетом требований действующих СанПиНов и подлежит обязательному согласованию с Роспотребнадзором. На портале Госуслуг функционирует специальный раздел, в котором родители младших школьников могут заполнить анкеты по вопросам организации питания. Также контроль осуществляется и со стороны администрации школы, и Департамента образования», - пояснила заместитель Главы городского округа Самара - руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега.

Также принимать участие в контрольных мероприятиях по вопросам питания детей могут и родители.

С учетом сложившихся в регионе санитарно-эпидемиологических условий участники собрания обсудили вопрос организации образовательного процесса. Следует отметить, что в настоящее время учащиеся 6-11 классов перешли на дистанционную форму обучения. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции, а также заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Сегодня в обиход вошло такое понятие, как «респираторный этикет». В связи с этим, целесообразно сформировать у детей привычку носить одноразовые или многоразовые маски в общественных местах, транспорте. Напоминаем, что торговые центры дети и подростки могут посещать только в сопровождении взрослых», - рассказала руководитель управления общего и дополнительного образования Юлия Макарова.

Особенно важным в этот период является организация досуговой деятельности учащихся. В этом вопросе родителям поможет проект «Самарское детство», который реализуется Департаментом образования в социальной сети ВКонтакте.

«Определиться с будущей профессией школьникам помогут Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ», а также проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» и участие в мероприятиях детского технопарка «Кванториум»», - пояснила Юлия Макарова.

Ознакомиться с материалами собрания можно на странице Департамента образования Администрации городского округа Самара по ссылке, передает пресс-служба горадминистрации.