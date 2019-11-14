В Самаре состоится творческая встреча с театральным режиссером Домиником Бюттнером

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Используя мультимедийные возможности образовательного комплекса, раз в месяц на протяжении 2019 года организаторы проводят творческие встречис артистами и режиссерами театра «СамАрт». Из встреч со зрителями рождается разговор об истории театра, жизни в искусстве, об искусстве жить.Поводом для встречи с немецким режиссером Домиником Бюттнером стала подготовка к премьере спектакля театра «СамАрт» «Трехгрошовая опера». В 2017 году Бюттнер выступил участником самартовской лаборатории «Молодая режиссура». За несколько дней вместе с известным перкуссионистом Марианом «Марио» Калдарару и музыкальным руководителем «СамАрта» Василием Тонковидовым Доминик сочинил эскиз по пьесе Брехта. По правилам лаборатории лучший эскиз в течение одного - двух сезонов дорабатывается и включается в репертуар театра. Премьера музыкальной пьесы в постановке Доминика Бюттнера намечена на 10 декабря этого года.Эпиграфом встречи организаторы выбрали фразу из Брехта «Сначала хлеб, а нравственность потом». Таким постулатом руководствуются герои пьесы, где нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют. Чем заинтересовала «Трехгрошовая опера» режиссера, чем она будет интересна зрителям «СамАрта», кто исполняет главные роли в будущей премьере – обо всем этом – на «Театральной пятнице».Вход на мероприятие свободный, передает пресс-служба облправительства.