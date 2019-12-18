В Самаре состоится торжественное открытие Дома научной коллаборации

125

19 декабря в 11:00 в Самаре пройдет торжественное открытие центра «Дом научной коллаборации им. лауреата Нобелевской премии Н. Н. Семенова» (ул. Галактионовская, 141). Он был создан в этом году на базе Самарского государственного технического университета в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».В день открытых дверей для всех гостей проведут мастер-классы по основам компьютерного инжиниринга и робототехнике, VR и 3D технологиям, также студенты и школьники продемонстрируют мастерство управления беспилотными летательными аппаратами и квадракоптерами.В торжественном открытии Дома научной коллаборации примут участие школьники Самарской области, а также их родители, студенты СамГТУ, представители министерства образования и науки Самарской области, передает пресс-служба облправительства.