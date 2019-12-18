В Самаре состоится торжественное открытие Дома научной коллаборации
18 декабря 2019 15:18
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В день открытых дверей для всех гостей проведут мастер-классы по основам компьютерного инжиниринга и робототехнике, VR и 3D технологиям, также студенты и школьники продемонстрируют мастерство управления беспилотными летательными аппаратами и квадракоптерами.
В торжественном открытии Дома научной коллаборации примут участие школьники Самарской области, а также их родители, студенты СамГТУ, представители министерства образования и науки Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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