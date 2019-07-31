В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам ее годности

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Каждый позвонивший сможет получить информацию, касающуюся нормативных требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции, рекомендации по ее выбору, условиям хранения и срокам годности, порядку обжалования действий продавца, в случае приобретения некачественной продукции.Консультирование граждан осуществляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области в рабочие дни (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45) по телефонам: 8 (846) 266-98-47, 310-64-28, в выходные дни (в рабочее время) по телефону: 8 (846) 260-38-25.Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), передает пресс-служба горадминистрации.