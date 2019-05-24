В Самаре прозвенел Последний звонок
24 мая 2019 17:38
156
Глава Самары Елена Лапушкина приехала поздравить выпускников Гимназии №4 Советского района Самары. Школа из года в год демонстрирует высокий процент обучающихся, получивших медаль «За особые успехи в учении». В этом учебном году из 37 выпускников девять человек претендуют на получение награды.
Главной особенностью Гимназии №4 является значительный уровень владения немецким языком у учащихся. Традиционно гимназисты занимают призовые места на региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Ребята успешно участвуют в общероссийских и международных конкурсах, акциях по немецкому языку. Лучшие выпускники Гимназии № 4 имеют возможность получить стипендию на полный курс обучения в высшем учебном заведении Германии.
Глава города отметила впечатляющую международную деятельность школы и степень подготовки учеников по всем предметам школьной программы.
«Сегодня радостный и волнительный день - для вас прозвенел последний школьный звонок. Впереди итоговые экзамены, поступление в университеты, начало нового серьезного этапа в жизни. Очень хочется, чтобы ваши светлые умы остались в Самаре, в наших вузах, многие из которых имеют международное признание. Но где бы вы ни продолжили образование - верьте в свои силы, стремитесь к получению новых знаний для успешного будущего нашего города и страны», - пожелала выпускникам Елена Лапушкина.
Общегородской праздник прошел в этом году в новом формате на склоне площади Славы. В нем приняли участие почти три тысячи самарских выпускников, их родители и учителя. Гостями мероприятия также стали Глава Самары Елена Лапушкина, Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, председатель городской Думы Алексей Дегтев, представители Правительства Самарской области и Самарской Губернской Думы.
В своем поздравительном слове Александр Хинштейн рассказал, что, по его инициативе, на ежегодный Кремлевский бал выпускников отправится около ста золотых медалистов Самары и области. Праздник в Москве в этом году пройдет 20 июня.
Символический последний школьный звонок почетные гости дали вместе со всеми участниками мероприятия: в руках у каждого был собственный колокольчик. Завершился городской праздник интерактивным концертом «Когда уйдем со школьного двора» и дискотекой, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 мая 2019 17:38
Общегородской праздник прошел в этом году в новом формате на склоне площади Славы. Социум
155
24 мая 2019 17:25
В пятницу, 24 мая, в губернии проходят торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Во взрослую жизнь образовательные учреждения в этом году... Социум
102
24 мая 2019 17:15
И.о.министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев с рабочим визитом посетил Шигонский и Сызранский районы. Социум
105
Здравоохранение
24 мая 2019 15:06
Офтальмологи больницы Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения. Здравоохранение
115
24 мая 2019 13:12
Женщины могут пройти обследование и диагностику. Здравоохранение
170
24 мая 2019 10:49
Однако существуют две проблемы. Здравоохранение
147
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13754
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13841
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14078
Туризм
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
223
20 мая 2019 13:40
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
13826
17 мая 2019 13:15
Гостям расскажут о туристическом потенциале нашего города. Туризм
13771
Образование
24 мая 2019 14:45
Дипломы получили образовательные организации из 32 регионов России. В их числе и четыре образовательные организации Самарской области. Образование
139
24 мая 2019 13:46
Это следует из доклада сотрудницы министерства образования и науки Самарской области Светланы Ельчаниновой. Образование
207
24 мая 2019 11:54
Глава региона Дмитрий Азаров поздравил выпускников самарской школы №72. Образование
350
Культура
24 мая 2019 10:58
Вход свободный. Культура
145
22 мая 2019 18:36
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века! Культура
284
22 мая 2019 10:39
Завершится фестиваль 25 мая уличным карнавальным шествием. Культура
229
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14539
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14159
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
822
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1293
Видео
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
506
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
466
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14627
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
581
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
618
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1444
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
410
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
519
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
475
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
898
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
819
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
755
Мероприятия