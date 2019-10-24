В Самаре прошел второй рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав»

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Судебные приставы региона продолжают работу по выявлению должников-автовладельцев.На этой неделе работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области дежурили на Московском шоссе. В потоке аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» определял по государственным регистрационным знакам автомобили, принадлежащие должникам.Всего в ходе рейда арестовано и изъято 27 автотранспортных средств, предварительно оцененных в 5,9 миллиона рублей. На месте должниками-автовладельцами через переносные POS-терминалы оплачено 1,2 миллиона рублей, из которых большая часть подлежит перечислению в бюджет.Подобные рейды будут проводиться Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области на постоянной основе, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области