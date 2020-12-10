В Самаре пройдут финальные игры юбилейного сезона игр Официальной лиги КВН «Самара»

В пятницу, 11 декабря, в 19.00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106г) состоится финал 15 сезона игр Официальной лиги КВН «Самара». В фестивале примут участие лучшие команды Самарской области. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
За призовые места поборются следующие сборные:
- «За углом» - Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»;
- «Неваляшка» - Самарский национальный исследовательский институт имени академика С.П. Королева;
- «Катя сказала!» - Ассоциация молодых педагогов Поволжского образовательного округа;
- «2х2» - Самарский национальный исследовательский институт имени академика С.П. Королева, передает пресс-служба горадминистрации.
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