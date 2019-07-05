В Самаре проходит общественное обсуждение макетов памятника Павлу Петровичу Мочалову

133

7 июля 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения Павла Петровича Мочалова - первого директора Куйбышевского металлургического завода. Важно отметить, что 5 июля ровно 59 лет назад было подписано распоряжение о запуске завода в эксплуатацию. Сегодня около проходной Самарского металлургического завода прошёл торжественный митинг в честь почётного гражданина городского округа Самара, Героя Социалистического труда Павла Мочалова. В памяти современников и потомков он останется как выдающийся руководитель и создатель уникального социального явления под названием «Металлург». Павел Петрович всегда заботился о людях – будущих сотрудниках завода. Одновременно с возведением заводских корпусов в пятидесятые годы был построен целый район Металлургов: жилые дома, детские сады и школы, больницы, дворец культуры, парк с озером и стадион. Этими объектами и сейчас пользуются жители Кировского района.«Павел Петрович Мочалов был уникальным человеком, который тяжело жил, рано потерял отца. Он стоял у истоков нашей цветной металлургии, в Куйбышев попал после войны уже сложившимся руководителем. В 1951 году Мочалов был назначен директором нашего завода, который он возглавлял 30 лет - от первого колышка до выхода на производственную мощность почти в 700 тысяч тонн. Темпы строительства и запуска производства были невероятные. Завод был построен всего за 8 лет, что очень быстро, даже по современным меркам», - отметил Михаил Спичак, генеральный директор АО «Арконик СМЗ».«Самое главное помнить, каким великим человеком был Павел Мочалов. Как он благодаря своему таланту, грамотному руководству превратился в большого строителя страны и нашего завода Металлург. И самое главное, что он всегда заботился о людях!» - подчеркивает Максим Оводенко, почётный гражданин Самарской области, директор Куйбышевского металлургического завода (1984-1996 г.г.)После торжественного митинга на проходной Самарского металлургического завода было организовано общественное обсуждение эскизов памятника Павлу Мочалову. 6 проектов монументов, разработанные ведущими скульпторами России, были выставлены на всеобщее обозрение. Жителям Кировского района, сотрудникам предприятия, ветеранам, кто хорошо знал Павла Петровича, предложили выбрать один из вариантов памятника и высказать свои пожелания в специальной анкете.Глава городского округа Самары Елена Лапушкина поддержала общественную инициативу по установке памятника Мочалову, после чего был объявлен конкурс. Окончательные итоги конкурса по созданию архитектурно-скульптурной композиции подведут в середине июля с учётом мнения общественности. Будущий монумент должен гармонично вписаться в обновленное пространство площади им. П.П. Мочалова около Дворца культуры Металлургов. Установка памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода станет достойным завершением масштабного благоустройства бульвара Металлургов и самой площади по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».Напомним, в марте 2019 года это общественное пространство в Кировском районе стало лидером рейтингового голосования по определению приоритетов благоустройства, поддержали этот проект жители всего города.Общая площадь бульвара Металлургов, включая площадь П.П. Мочалова, которую затронуло комплексное благоустройство, составляет порядка 20 тысяч квадратных метров от ул. Марии Авейды до ул. Алма-Атинской. На территории ведется активное мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой, отсыпаны новые газоны, производится замена освещения, вскоре начнутся работы по ландшафтному озеленению. На площади им. П.П. Мочалова и бульваре Металлургов планируют высадить 60 полноразмерных деревьев, в том числе голубые ели, передает пресс-служба горадминистрации.