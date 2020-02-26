В Самаре полицейский в отставке пришел на помощь молодому человеку, которого пытались ограбить

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Старший лейтенант полиции в отставке, не раздумывая, поспешил на помощь: закрыл собой потерпевшего и отстранил злоумышленников к стене. Вячеслав Муртазин позвонил в дежурную часть ближайшего отдела полиции и сообщил о случившемся. Он же удерживал нарушителей до приезда оперативных сотрудников, которые доставили молодых людей в отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре для дальнейшего разбирательства.Подозреваемые - молодой человек и его приятель, в прошлом судимый по ст. 161 и 228 УК РФ. По версии оперативников, один из злоумышленников представился сотрудником наркоконтроля и угрожая парню расправой, потребовал отдать ему сотовый телефон. В тот момент на помощь пришел Вячеслав Муртазин.Пострадавший поблагодарил Вячеслава Муртазина за неравнодушие к чужой беде и его оперативную помощь. Для самого Вячеслава Валерьевича, проработавшего в уголовном розыске 5 лет – это далеко не первое задержание преступников. После увольнения из ОВД, он возглавил ассоциацию сотрудников силовых структур ВОИН по Самарской области, которая оказывает содействие правоохранительным органам и благотворительную помощь ветеранам, занимается общественной деятельностью и воспитанием патриотизма среди молодежи.В настоящее время следственным отделом Самары по статье «Покушение на грабеж» возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Задержанные отрабатываются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра. Имущество возвращено законному владельцу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области