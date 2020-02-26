Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сегодня сотрудники «РКС-Самара» обследовали один из коттеджных посёлков на предмет возможности отключения должников от водоснабжения.
«РКС-Самара»: Должникам не спрятаться в коттеджах на 9 просеке
В конце января 2020 года молодой человек нашёл на парковке возле железнодорожного вокзала станции Жигулёвское море кошелёк.
В СО студента колледжа наградили за помощь, оказанную сотрудникам транспортной полиции
Движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 будет организованно по временной схеме.
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением «Масленицы»
В 1999 году насчитывалось около миллиона людей за решёткой, в то время как сейчас их примерно 500 тысяч.
Путин назвал революционным событием двукратное сокращение числа заключённых в России
В клиентский сервис Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» все чаще поступают вопросы о регулировке тепла в домах, а также жалобы на «перетопы».
За комфортный температурный режим внутри домов отвечают УК и ТСЖ
В Сочи двоих подростков унесло в море сильным течением, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в районе Лазаревского.
МЧС направит авиацию на поиски смытых в море подростков в Сочи
Пострадавший поблагодарил Вячеслава Муртазина за неравнодушие к чужой беде и его оперативную помощь.
В Самаре полицейский в отставке пришел на помощь молодому человеку, которого пытались ограбить
Одно из приоритетных направлений работы детского технопарка «Кванториум – 63 регион» - проектирование и моделирование космических аппаратов.
В «Кванториуме – 63 регион» состоится встреча с выдающимся конструктором космических систем Геннадием Аншаковым
сегодня  Среда, 26 февраля, 16:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/02:
USD 64.92
0.62
EUR 70.46
1.04
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре полицейский в отставке пришел на помощь молодому человеку, которого пытались ограбить

26 февраля 2020 14:49
62
Пострадавший поблагодарил Вячеслава Муртазина за неравнодушие к чужой беде и его оперативную помощь.
В пятом часу вечера 20 февраля житель Самары Вячеслав Муртазин припарковал свой автомобиль рядом с одним из домов на Московском шоссе. Подойдя к подъезду дома, он увидел, как двое неизвестных отбирают сотовый телефон у молодого человека.

Старший лейтенант полиции в отставке, не раздумывая, поспешил на помощь: закрыл собой потерпевшего и отстранил злоумышленников к стене. Вячеслав Муртазин позвонил в дежурную часть ближайшего отдела полиции и сообщил о случившемся. Он же удерживал нарушителей до приезда оперативных сотрудников, которые доставили молодых людей в отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемые - молодой человек и его приятель, в прошлом судимый по ст. 161 и 228 УК РФ. По версии оперативников, один из злоумышленников представился сотрудником наркоконтроля и угрожая парню расправой, потребовал отдать ему сотовый телефон. В тот момент на помощь пришел Вячеслав Муртазин.

Пострадавший поблагодарил Вячеслава Муртазина за неравнодушие к чужой беде и его оперативную помощь. Для самого Вячеслава Валерьевича, проработавшего в уголовном розыске 5 лет – это далеко не первое задержание преступников. После увольнения из ОВД, он возглавил ассоциацию сотрудников силовых структур ВОИН по Самарской области, которая оказывает содействие правоохранительным органам и благотворительную помощь ветеранам, занимается общественной деятельностью и воспитанием патриотизма среди молодежи.

В настоящее время следственным отделом Самары по статье «Покушение на грабеж» возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Задержанные отрабатываются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра. Имущество возвращено законному владельцу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 




Фото:   пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
26 февраля 2020  15:39
В конце января 2020 года молодой человек нашёл на парковке возле железнодорожного вокзала станции Жигулёвское море кошелёк.
В СО студента колледжа наградили за помощь, оказанную сотрудникам транспортной полиции
В конце января 2020 года молодой человек нашёл на парковке возле железнодорожного вокзала станции Жигулёвское море кошелёк.  Социум
12
26 февраля 2020  14:59
В Сочи двоих подростков унесло в море сильным течением, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в районе Лазаревского.
МЧС направит авиацию на поиски смытых в море подростков в Сочи
В Сочи двоих подростков унесло в море сильным течением, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в районе Лазаревского.   Социум
65
26 февраля 2020  14:49
Пострадавший поблагодарил Вячеслава Муртазина за неравнодушие к чужой беде и его оперативную помощь.
В Самаре полицейский в отставке пришел на помощь молодому человеку, которого пытались ограбить
Пострадавший поблагодарил Вячеслава Муртазина за неравнодушие к чужой беде и его оперативную помощь.   Социум
59
Весь список

Здравоохранение
26 февраля 2020  13:39
Более 12 тысяч жителей Самарской области за неделю заболели ОРВИ и гриппом
Более 12 тысяч жителей Самарской области за неделю заболели ОРВИ и гриппом
Но эпидемии в регионе нет. Здравоохранение
87
26 февраля 2020  10:58
Роспотребнадзор предписал ресторанам усилить меры безопасности из-за коронавируса
Роспотребнадзор предписал ресторанам усилить меры безопасности из-за коронавируса
Учреждения общепита должны докладывать о принятых мерах раз в неделю. Здравоохранение
123
25 февраля 2020  20:18
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни.
В Китае заявили, что создана вакцина против уханьского коронавируса
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни.  Здравоохранение
290
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
671
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
458
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15363
Весь список
Туризм
24 февраля 2020  17:37
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
 Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
331
24 февраля 2020  17:37
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
 Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
36
11 февраля 2020  13:16
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
471
Весь список
Образование
25 февраля 2020  17:07
К обучению студентов по авторским программам будут привлекаться ведущие специалисты региональных дирекций РЖД.
В СамГУПС открылись «Авторские классы» по подготовке специалистов нового формата
К обучению студентов по авторским программам будут привлекаться ведущие специалисты региональных дирекций РЖД.  Образование
280
25 февраля 2020  14:29
Ученые предлагают уничтожать больные клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой.
Самарские ученые изобретают магнитный "скальпель" для лечения рака
Ученые предлагают уничтожать больные клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой.  Образование
366
22 февраля 2020  12:23
В Самарской области спортивные заведения предложили сделать бесплатными для населения
В Самарской области спортивные заведения предложили сделать бесплатными для населения
Речь идет об объектах, которые принадлежат образовательным учреждениям. Образование
499
Весь список

Культура
26 февраля 2020  11:57
Первая премьера 2020 года в Самарском театре оперы и балета - сценическая кантата Carmina Burana
Первая премьера 2020 года в Самарском театре оперы и балета - сценическая кантата «Carmina Burana»
В постановке принимают участие солисты и хор Самарского академического театра оперы и балета, учащиеся детской хоровой школы. Культура
106
26 февраля 2020  09:54
Стала известна программа празднования Широкой Масленицы в Самаре
Стала известна программа празднования Широкой Масленицы в Самаре
Центральной площадкой празднования традиционно станет площадь Куйбышева. Культура
168
25 февраля 2020  16:29
Впереди — более 8000 километров дороги и тысячи зрителей; 19 городов, 7 из которых впервые увидят выступление легендарного коллектива.
Волжский хор отправляется в гастрольный тур по городам Сибири и Урала
Впереди — более 8000 километров дороги и тысячи зрителей; 19 городов, 7 из которых впервые увидят выступление легендарного коллектива.  Культура
263
Весь список
Мир домашних животных
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
52
14 февраля 2020  22:56
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
 Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
101
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
381
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
120
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
111
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
152
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
444
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
871
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2833
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1216
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2300
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1752
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
316
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
533
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
604
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1333
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1841
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1865
Весь список

Мероприятия
В «Кванториуме – 63 регион» состоится встреча с выдающимся конструктором космических систем Геннадием Аншаковым
Самарцев зовут на открытые мастер-классы в День кошек
Первая премьера 2020 года в Самарском театре оперы и балета - сценическая кантата «Carmina Burana»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные