В Самаре подведут итоги областной акции «Мужчина Самарской области - 2019 года»
13 февраля 2020 16:17
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На сегодняшний день статус мужчины в современном мире требует укрепления. Молодым людям необходимо ориентироваться на тех представителей сильного пола, для которых главными ценностями являются: активная трудовая деятельность, достижение высот в профессии, здоровый образ жизни, уважение старших, защита семьи и ответственность за подрастающее поколение, любовь к Родине.
По результатам первых двух этапов в финал вышли 51 номинант из 9 городских округов, 18 муниципальных районов по шести номинациям: «Мужчина – Глава семьи», «Мужчина – благотворитель», «Мужчина – профессионал», «Мужчина – руководитель», «Мужчина - общественный деятель».
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне определена новая номинация - «Опаленные войной».
Для каждой номинации будут звучать музыкальные номера в исполнении коллектива театра «СамАрт», театра «Задумка», а также показаны сцены из спектакля «Зримая песня», передает пресс-служба облправительства.
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