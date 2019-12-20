В Самаре по маршруту № 3 курсирует трамвай под управлением Деда Мороза
20 декабря 2019 16:48
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«Электротранспорт – не менее экологично и быстро, чем сани, - шутит Дед Мороз – он же вагоновожатый Кировского трамвайного депо Глеб Евстифеев, - и к Новому году все должны успеть и по своим делам, и на праздничные представления, и за подарками. Домчу с соблюдением всех правил перевозки и дорожного движения».
Вот уже четвертый год подряд в преддверии новогодних праздников Глеб Евстифеев примеряет на себя облик сказочного персонажа. Подтверждает: в шубе Деда Мороза бывает жарковато, ведь в современных трамваях система отопления куда лучше. Климат-контроль спасает ситуацию.
«В Самару я переехал из Ульяновска несколько лет назад, продолжил трудиться по своей профессии. А работать «по совместительству» еще и Дедом Морозом-вагоновожатым для меня счастье! Как только к остановкам подъезжаю, горожане обращают внимание и приветствуют. Бывает, просят сфотографироваться», - рассказал сотрудник «ТТУ».
Помощница – Снегурочка в новогодний рейс отправилась впервые.
«Я работаю кондуктором только второй месяц. Сразу согласилась участвовать в акции «Новогодний маршрут», потому что идея очень понравилась. Приятно видеть, как удивляются и радуются пассажиры. Здорово, когда вижу улыбки детей», - делится эмоциями кондуктор Кировского трамвайного депо Ольга Марфутина.
Праздничная атрибутика – в помощь. Самарский вагоновожатый-Дед Мороз сегодня одаривал пассажиров первого в этом году необычного рейса. Юным попутчикам – особое внимание. Мандарины и ёлочные шары – и приятные, и актуальные подарки. Отметим, что такие знаки внимания и внимание к трассе следования – вещи совместимые: Дед Мороз опустошал заранее припасенный мешок сюрпризов исключительно во время остановок и весьма оперативно.
«Снега в Самаре пока мало, а новогоднего настроения хочется. Так неожиданно было встретить Деда Мороза и Снегурочку прямо в трамвае! Шар-сюрприз повешу на свою домашнюю ёлку, он тоже будет приятным воспоминанием об уходящем годе», - говорит пассажир Наталья Турзанова.
«Хорошая задумка. Позитивное предновогоднее настроение обеспечено», - отмечает пассажир Вера Марыкова.
«Всегда стараемся поддержать и реализовать интересные инициативы. Наш новогодний маршрут продолжает работать. Сюрпризы не заканчиваются - на следующей неделе готовим еще более креативный рейс. И чтобы поднять настроение нашим пассажирам, решили также украсить трамваи, которые будут задействованы в работе в новогоднюю ночь», - пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.
Атмосферу создают и пожелания в преддверии Нового года. Дирекция «ТТУ» выражает надежду, что все исполнится.
«Мы попросили много нового подвижного состава. Так, в рамках развития системы городского общественного транспорта планируется закупить 152 трамвая – заявка в региональное министерство уже представлена. В ближайшее время ожидается, что в Самаре появятся и электробусы. В планах еще - построить «левый поворот» трамвайных путей с улицы Ново-Вокзальная на улицу Ставропольская, а также реконструировать пути с установкой автоматических стрелок на улице Ново-Вокзальная – на перекрестке с улицей Ново-Садовая, что тоже повысит ритмичность движения», - добавил Михаил Ефремов, передает пресс-служба горадминистрации.
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