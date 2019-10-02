В Самаре открыли памятник Почетному гражданину города Владимиру Пермякову
2 октября 2019 21:57
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Владимир Васильевич — речник в пятом поколении, достойный представитель династии Пермяковых, общий стаж работы которых превышает 600 лет. Трудовой путь он начал в 1941 году. Тогда, будучи 15-летним мальчишкой, он вместе с отцом ходил на буксире «Уралнефть», под открытым огнем доставляя в Сталинград нефть и бензин.
После войны Пермяков работал рулевым, затем штурманом, а в 1950 году дослужился до капитана. В 1973 году энергичный и опытный речник стал заместителем начальника пароходства, а затем возглавил «Волготанкер». За время его руководства был построен микрорайон в поселке Сухая Самарка, спортивный комплекс ДСО «Водник», спортивная площадка в районе речного вокзала.
«В трудовой книжке отца была одна единственная запись – пароходство «Волготанкер», – вспоминает сын речника, инициатор установки памятника Евгений Пермяков. – У него никогда не было четкого рабочего графика, жизнь проходила на телефонах, на колесах, на воде – вся она была наполнена работой».
Поздравить горожан со знаменательным событием приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
«Мы открываем памятник удивительному человеку. Я был с ним лично знаком и очень этим горжусь. Это яркий последователь династии волгарей, которые связали жизнь с нашей красавицей-рекой», – отметил глава региона.
Вместе с родственниками Владимира Пермякова губернатор вспомнил один из самых сложных периодов в жизни речника – 90-е годы, когда он, уже будучи на пенсии, был приглашен в качестве советника, чтобы воссоздать находившееся в упадке пароходство.
«Я понимаю, как больно ему было смотреть на те изменения, которые произошли в компании. И лучший способ сохранить его память – это восстановить славу самарского речного флота», – сказал Дмитрий Азаров. По его словам, дело Владимира Пермякова сегодня продолжается: в области развивается профильное образование, впервые за 100 лет на самарской верфи начато строительство сухогруза, воссоздана аллея Соловецких юнг.
Честь открыть памятник выпала будущим речникам, студентам первого курса Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. «Владимир Пермяков многое сделал для развития российского пароходства, и я горжусь, что этот человек жил в нашем городе», – говорит 16-летний Денис Долгов.
Скульптор Иван Мельников изобразил речника в кителе и развивающемся на ветру плаще. Живыми и зоркими глазами смотрит он на всех, кто приходит к зданию пароходства. «У нас с папой была традиция. Перед сном вместо «спокойной ночи» он говорил «в добрый путь», – рассказал Евгений Пермяков. – Пусть же к этому памятнику приходят юные речники и присягают на верность волжскому флоту. И каждому из них Владимир Васильевич пожелает доброго пути», передает пресс-служба облправительства.
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