В Самаре наградят победителей конкурсного отбора Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена»

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Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» имени И.Н. Вороновой реализует долгосрочный проект «Новые имена России», отмеченный в 2018 году Грантом Президента Российской Федерации.География проекта охватывает 17 регионов России, в 2019 году к его реализации присоединилась Самарская область. В апреле эксперты Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой провели отбор на соискание стипендиифонда в рамках проекта «Новые имена России». Участниками проекта стали талантливые дети – музыканты и художники – от 6 до 18 лет из Самары, Тольятти, Сызрани и Кинеля.По итогам конкурсного отбора стипендию в размере 10000 рублей и приглашение на XXVII Международную летнюю творческую школу в г. Суздаль получают:(изобразительное искусство) – обучающийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа имени Марка Шагала» городского округа Тольятти;(скрипка) – обучающаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств Центрального района» городского округа Тольятти;(фортепиано) – обучающаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств имени М.А.Балакирева» городского округа Тольятти;(баян) – обучающийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования школа искусств «Лицей искусств» городского округа Тольятти;(баян) – обучающаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.И.Островского» городского округа Сызрань, передает пресс-служба облправительства.