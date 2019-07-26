В Самаре на набережной отметят День Военно-Морского Флота России

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28 июля 2019 года с 9:00 до 11:30 в Самаре, на 1-й очереди набережной реки Волги (в районе спуска ул.Некрасовской, аллея Соловецких юнг), состоится торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Военно-Морского Флота России.



Мероприятие организовано общественными организациями ВМФ при поддержке Правительства Самарской области.



Место проведения мероприятия – у памятника Соловецким юнгам на одноименной аллее Самарской набережной, выбрано не случайно. В мае 1942 года на Соловецких островах в Белом море была создана школа юнг ВМФ. Памятная аллея в Самаре расположена там, откуда уезжали учиться в Школу юнг мальчики-добровольцы. Им было по 16-17 лет. Они наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу. Более половины из 700 парней не вернулись домой.



Митинг у памятника Соловецким юнгам начнётся с поднятия Флага ВМФ СССР и Андреевского флага.



В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах к памятнику Соловецким юнгам будут возложены цветы. На траверзе памятника Соловецким юнгам с борта малого десантного корабля ЦСК ВВС юнармейцами и представителями ветеранских организаций будет осуществлён торжественный спуск венка на воду.



Кульминационной частью торжественного мероприятия станет прохождение судов по фарватеру реки Волги в составе 7 единиц.



Завершится мероприятие выступлением творческих коллективов.



Порядок проведения мероприятия:



08:30 – 12:00 - Вахта памяти

08:45 – 09:00 - Построение участников групп, принимающих участие в мероприятии

09:00 - Начало церемонии возложения

09:00 - Подъем Флага ВМФ СССР и Андреевского флага

09:02 - Выступление официальных должностных лиц и награждения

09:35 - Минута молчания. Исполнение гимна Российской Федерации

09:38 – 09:50 - Возложение цветов

09:50 – 10:00 - Прохождение судов по фарватеру р. Волги (7 ед.)

10:00 – 10:20 - Спуск венка на воду с десантного корабля ЦСК ВВС в память о погибших моряках

10:00 – 11:30 - Выступление творческих коллективов, передает пресс-служба облправительства.