В Самаре для граждан пожилого возраста состоится «Осенний бал»

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Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Демография», утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным и его региональной составляющей «Старшее поколение».Программа бала разнообразна. Гостям праздника представят лучшие номера своего репертуара ветеранские танцевальные коллективы: «Магия танца» ЦСО Железнодорожного района и танцевальный класс «Победа» ДК «Победа». Кроме того, свои номера покажут хореографические группы Дворца ветеранов. Апофеозом торжества станет выступление военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области, передает пресс-служба горадминистрации.