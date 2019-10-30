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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре для граждан пожилого возраста состоится «Осенний бал»

30 октября 2019 16:17
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Программа бала разнообразна. Гостям праздника представят лучшие номера своего репертуара ветеранские танцевальные коллективы.
31 октября в 13.00 в самарском Дворце ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103а) состоится праздничное мероприятие для граждан пожилого возраста «Осенний бал».

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Демография», утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным и его региональной составляющей «Старшее поколение».

Программа бала разнообразна. Гостям праздника представят лучшие номера своего репертуара ветеранские танцевальные коллективы: «Магия танца» ЦСО Железнодорожного района и танцевальный класс «Победа» ДК «Победа». Кроме того, свои номера покажут хореографические группы Дворца ветеранов. Апофеозом торжества станет выступление военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области, передает пресс-служба горадминистрации.

 
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Комментарии



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