В СО в ходе учений инженерных подразделений сухопутных войск построили понтонный мост через Волгу в районе Октябрьска

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В четверг, 29 августа, в Самарской области состоялся один из ключевых этапов масштабных учений подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ, проводимых на территории ЦВО под руководством Заместителя министра обороны РФ. За учениями, которые прошли в районе Октябрьска, наблюдали начальник Генерального штаба ВС РФи губернатор Самарской областиЗадача учений – обеспечить техническое прикрытие железнодорожного направления Иркутск – Абакан – Омск – Екатеринбург – Самара – Оренбург, протяженностью 5800 километров для выполнения снабженческих и мобилизационных перевозок.В ходе учений инженерные подразделения сухопутных войск организовали наведение уникальной комбинированной наплавной железнодорожно-автомобильной понтонно-мостовой переправы в районе Октябрьска, общая протяженность плавучего моста составила около 3 километров.В одно и тоже время движение по наплавным мостам было открыто на Енисее у Абакана, на реке Ишим в Тюменской области и на Оке в районе Коломны.Всего через Волгу по комбинированной наплавной понтонно-мостовой переправе в районе Октябрьска было переведено 5 железнодорожных составов и автомобильная колонна численностью около 100 автомобилей. В том числе – бронепоезд железнодорожных войск, пожарный состав, поезда с техникой, личным составом соединений и частей Центрального военного округа и грузами специального назначения.При этом действия специалистов инженерных войск осложнялись огнем противника и налетами диверсионных групп на быстроходных лодках и гражданских плавсредствах.Также в ходе учений по дну Волги был проложен подключенный к федеральному магистральному топливопроводу полевой разборный трубопровод нового поколения общей протяженностью 2,3 км с пропускной способностью до 1,5 тыс. тонн в сутки. Трубопровод таких характеристик проложен впервые.Вместе с этим осуществлялась заправка речных судов горючим с использованием принятого на снабжение в 2019 году уникального беспричального заправщика кораблей на рейде БЗКР-100Э, который позволяет осуществлять заправку кораблей на расстоянии до 1 200 м от линии берега.Подводя итоги очередного этапа учений Дмитрий Булгаков отметил: «Войска с поставленными задачами справились. Начальник Генерального штаба дал нам высокую оценку». Уникальность и важность этих учений, по мнению замминистра, заключаются в том, что в одно и тоже время на всем протяжении от Абакана до Коломны были введены в строй мосты на водных барьерах и одновременно пошли эшелоны.«Это очень важно при выполнении задач по перегруппировки войск, – подчеркнул Дмитрий Булгаков. – Кроме железнодорожных наплавных мостов, которые мы делали через водные преграды, одновременно наводились автомобильные мосты, тем самым обеспечивая стопроцентный пропуск войск».Также Дмитрий Булгаков отметил полное взаимодействие в ходе подготовки учений как с региональными властями, так и с различными гражданскими службами.Оценивая подготовку и проведение учений на территории Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что все те этапы, которые уже пройдены, говорят о том, что с военными было налажено самое тесное взаимодействие и на региональном, и на муниципальном уровне.«Командующим учений это уже было отмечено как практически образцовое взаимодействие при подготовке и проведению учений. Я доволен тем, что учения состоялись в Самарской области, что все цели достигнуты и сегодня уже можно говорить, что успешное завершении учений будет способствовать укреплению наших Вооруженных Сил и отладке взаимодействия по обороне в том числе и Самарской области», – резюмировал глава региона, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства