В СО проходят мероприятия, посвящённые 100-летию образования Чувашской автономной област
11 ноября 2019 14:28
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Гостей ждут на праздничные концерты в рамках Дней культуры Чувашской Республики:
- сегодня, 11 ноября, в ДК «Нефтяник» г.Самара!
- завтра, 12 ноября, в КЦ «Автоград» г.Тольятти!
Начало в 18:00, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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