В САТОБ проходит шоу «Сны спящей красавицы» с участием звезд мирового балета

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Вместе с сотнями гостей и жителей Самарской области насладиться красочным представлением пришёл губернатор Дмитрий Азаров.«Сны спящей красавицы»– это интерпретация на тему знаменитой сказки, которая представляет собой комбинацию балета и трёхмерных проекций.В постановке задействованы современные технологии, позволяющие воплощать метаморфозы образов из снов Спящей красавицыСамара стала одним из немногих городов мира, где состоялся показ шоу: мировая премьера прошла в декабре 2018 года в Майями и Нью-Йорке.В России постановка впервые была представлена пару недель назад в Санкт-Петербурге, а затем в Москве.Помимо известной российской артистки балета Диа́ны Вишнёвой, исполнительницы роли принцессы Авроры, в проекте участвуют дизайнер певицы Бьорк Тобиас Греммлер, художник по костюмам Леди Гаги Барт Хесс, NOISIA/Thijs de Vlieger, чья музыка звучит в голливуд. блокбастерах. Партию Принца исполняет голландский артист балета Марайн Радемакер.После спектакля Дмитрий Азаров поздравил Диа́ну Вишнёву с блистательным выступлением. Прима поблагодарила за тёплый приём на Самарской земле и отметила, что с удовольствием вновь приедет в регион с гастролями, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.