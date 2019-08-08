В России впервые заметили сельдяного короля
8 августа 2019 21:53
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Сельдяной король, или ремень-рыба (ремнетел) — морская полуглубоководная рыба, встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, обитает на глубине до километра. Название ей дали норвежские рыбаки, встречавшие рыбу в косяках сельди, из-за "короны" на голове из лучей спинного плавника.
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма. По легенде, рыба предвещает землетрясения и цунами.
В Приморье сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада, рассказала РИА Новости Антонина Тунык, которой удалось сфотографировать рыбу.
"У нее были страшные усы, думали, ядовитая. <...> Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит, как зеркало", — сказала собеседница агентства. По ее словам, рыбу в итоге отпустили в море.
Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков сообщил РИА Новости, что встреча с сельдяным королем — первая в России.
"Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. <…> За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света. Находка уникальна, теперь во всех справочниках уже можно поставить его как новый вид для фауны Российской Федерации", — отметил он.
При этом ученый не склонен считать рыбу предвестником цунами. "Такую связь никто нигде не фиксировал. Находка была у берегов Японии накануне цунами и землетрясения, но это больше совпадение", — заключил Раков.
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