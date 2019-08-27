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Новости /  Общество /  Социум  

В Перу индейское племя прогнало российских ученых с горы Уаскаран

27 августа 2019 23:57
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Климатическая летопись Уаскарана насчитывает около 20 тысяч лет. Это одно из немногих мест в тропиках, где палеоклиматическая информация еще не нарушена таянием.
В Перу группа российских ученых была вынуждена прервать исследования на горе Уаскаран из-за конфликта с местным населением. "Враждебное индейское племя" едва не взяло в заложники членов международной экспедиции на одной из самых высоких гор Южной Америки, рассказали в Институте географии (ИГ) РАН. В составе экспедиции были трое российских ученых из отдела гляциологии института - Станислав Кутузов, Владимир Михаленко и Иван Лаврентьев, передает newsru.com.

В институте отметили, что ученые заручились поддержкой официальных властей Перу, однако все равно столкнулись с недоброжелательным отношением местного населения.

Жители ближайшей деревни потребовали от ученых немедленно прекратить их работу, так как, по мнению индейцев, власти Перу собираются начать добычу полезных ископаемых из ледников горы Уаскаран.

Ученые пытались объяснить, что это не так, а цель экспедиции - исключительно научная. Но эффекта эти объяснения не имели. По причине обеспечения безопасности гляциологов все ученые были эвакуированы полицейским вертолетом из базового лагеря. На следующий день местные жители заблокировали спускавшуюся группу горных гидов и носильщиков экспедиции. Их отпустили только после вмешательства вооруженных полицейских.

Из-за инцидента работы были прерваны почти на две недели. Длительные переговоры с представителями общин, живущих на горе Уаскаран, все же позволили беспрепятственно спустить с горы оборудование и материалы. 18 августа работы были завершены.

Международная экспедиция была организована Бердовским центром полярных исследований Университета Огайо (США) с участием Института географии РАН при поддержке Национального научного фонда США (NSF) с целью бурения льда на горе Уаскаран. Как подчеркивают ученые, бурение ледника велось "для изучения истории климата южного полушария Земли".

Климатическая летопись Уаскарана насчитывает около 20 тысяч лет. Это одно из немногих мест в тропиках, где палеоклиматическая информация еще не нарушена таянием.

"В ходе экспедиции было получено два керна льда (168 м каждый) в седловине на высоте 6 тыс. м, а также два керна (68 м) на вершине (6 тыс. 768 м). Это самая высокая точка бурения льда в южном полушарии", - говорится в сообщении. В настоящее время более 470 м льда в замороженном виде доставлены в кернохранилище Центра полярных и климатических исследований Университета Огайо (США).

Полученные образцы льда помогут определить периодичность событий Эль-Ниньо в прошлом, восстановить историю пожаров в Амазонии. Помимо этого впервые планируется определить концентрацию парниковых газов в ледяных кернах горных ледников в тропической зоне.

Ученые провели более 20 дней на высоте выше 6000 м, в том числе 4 дня на вершине. "Учитывая важность и международную значимость проекта, базовый лагерь экспедиции посетил президент Перу господин Мартин Вискарра. Он отметил, что этот проект важен не только для Перу, но и для всего мира, поскольку история климата тропических широт за столь длительное время позволит лучше понять процессы, происходящие сейчас. Ледники тропических Анд теряют массу ускоряющимися темпами, а благополучие населения горных районов Перу напрямую зависит от воды, поступающей с ледников в сухой сезон", - говорится в сообщении института.

Доктор географических наук Владимир Михаленко отметил, что это была одна из самых трудных научных экспедиций в горах, поскольку подъем и спуск оборудования и материалов осуществлялись по технически сложному альпинистскому маршруту на большую высоту. Специально для экспедиции был найден совершенно новый, безопасный с точки зрения лавин и ледовых обвалов, путь подъема. В седловину Уаскарана было доставлено несколько тонн оборудования и снаряжения. "Благодаря высокой квалификации и опыту горных гидов экспедиция прошла успешно и никто из участников не получил травм", - отмечается в сообщении.

Руководитель экспедиции, 71-летний Лонни Томпсон, перенесший пересадку сердца, самостоятельно поднялся в седловину Уаскарана.

В сообщении подчеркивается, что международная экспедиция завершилась успешно. 



Фото: институт географии РАН/ newsru.com
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Комментарии



Социум
27 августа 2019  23:57
Климатическая летопись Уаскарана насчитывает около 20 тысяч лет. Это одно из немногих мест в тропиках, где палеоклиматическая информация еще не нарушена таянием.
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