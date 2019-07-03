В Кинельском районе ограничат движение транспорта на региональных дорогах в период соревнований по велоспорту

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивных мероприятий Всероссийского уровня предусмотрено временноепрекращение дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения по велоспорту-шоссе, а именно:на автомобильных дорогах «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» и «Бузаевка-Чубовка» - «Урал-Муханово»;на автомобильной дороге «Урал-Муханово» - «Бузаевка-Чубовка»;на автомобильной дороге «Бузаевка-Чубовка» - «Урал-Муханово»;на автомобильных дорогах «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» и «Бузаевка-Чубовка» - «Урал-Муханово».Просим водителей быть внимательнее и обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные в данный период, передает пресс-служба облправительства.