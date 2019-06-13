В Историческом парке «Россия – Моя история» проходит День донора
13 июня 2019 17:22
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К мероприятию присоединились студенты самарских вузов, молодые педагоги, сотрудники правоохранительных органов и администрации Железнодорожного района.
- Когда с молодежью работаем, а сегодня в Историческом парке именно такая аудитория, нас радует, как много неравнодушных среди молодых людей, не утратили они доброту, душевность. Откликнулись! Кто-то сегодня сдавал кровь впервые. Многие операции идут, к сожалению, с большими кровопотерями, поэтому без доноров больным жить нельзя, Каждый человек, участник акции сегодня, совершил очень весомый в жизни поступок. - подчеркнул Борис Зайцев, заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях Самарской областной клинической станции переливания крови.
Все доноры Исторического парка получили возможность в этот день посетить экспозиции бесплатно! Экскурсоводы рассказали о развитии донорского движения, история которого в России берет начало в первой трети XIX века. В 1832 года в нашей стране было проведено первое переливание крови: петербургский акушер Андрей Вольф перелил роженице, потерявшей большое количество крови, кровь ее мужа. Переливание прошло успешно, и женщина была спасена.
20 июня 1919 года советский хирург Владимир Шамов провел первое в России научно обоснованное переливание крови с учетом ее групповой принадлежности. А в 1926 году в Москве был открыт первый в мире Институт переливания крови - ныне Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук. В 1928 году народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко утвердил Инструкцию по применению лечебного
метода переливания крови. В ней излагались требования к донору, определялся максимально допустимый объем забираемый крови.
В историю Куйбышева - Запасной столицы – вошло имя норвежского посла Андворда, он адресовал неизвестному солдату следующие строки: «Пройдут столетия, и дети Советского Союза и других свободолюбивых народов с горящими глазами будут читать в книге истории главу «Храбрый русский солдат спасает цивилизованный мир». Со всех концов Норвегии несутся мысли о победоносной Красной Армии с благодарностью за мощное усилие в борьбе
против общего врага. Я отдаю кровь из моего сердца».
Акция – Всемирный день донора – проходит в Исторических парках «Россия – Моя история» в 19 городах страны. Участвуя в акции, распространяя информацию о донорстве, мы вместе спасаем человеческие жизни, передает пресс-служба парка.
Фото: пресс-служба парка «Россия – Моя история»
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