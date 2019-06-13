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Новости /  Общество /  Социум  

В Историческом парке «Россия – Моя история» проходит День донора

13 июня 2019 17:22
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Все доноры Исторического парка получили возможность в этот день посетить экспозиции бесплатно!
Сегодня Исторический парк открылся раньше обычного, с десяти утра в музейном комплексе встречают всех, кто готов прийти на помощь ближнему. Накануне Всемирного Дня донора Исторический парк совместно со Службой крови Самарской области провел акцию, помогая восполнить бесценные запасы банка донорской крови.

К мероприятию присоединились студенты самарских вузов, молодые педагоги, сотрудники правоохранительных органов и администрации Железнодорожного района.

- Когда с молодежью работаем, а сегодня в Историческом парке именно такая аудитория, нас радует, как много неравнодушных среди молодых людей, не утратили они доброту, душевность. Откликнулись! Кто-то сегодня сдавал кровь впервые. Многие операции идут, к сожалению, с большими кровопотерями, поэтому без доноров больным жить нельзя, Каждый человек, участник акции сегодня, совершил очень весомый в жизни поступок. - подчеркнул Борис Зайцев, заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях Самарской областной клинической станции переливания крови.

Все доноры Исторического парка получили возможность в этот день посетить экспозиции бесплатно! Экскурсоводы рассказали о развитии донорского движения, история которого в России берет начало в первой трети XIX века. В 1832 года в нашей стране было проведено первое переливание крови: петербургский акушер Андрей Вольф перелил роженице, потерявшей большое количество крови, кровь ее мужа. Переливание прошло успешно, и женщина была спасена.

20 июня 1919 года советский хирург Владимир Шамов провел первое в России научно обоснованное переливание крови с учетом ее групповой принадлежности. А в 1926 году в Москве был открыт первый в мире Институт переливания крови - ныне Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук. В 1928 году народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко утвердил Инструкцию по применению лечебного
метода переливания крови. В ней излагались требования к донору, определялся максимально допустимый объем забираемый крови.

В историю Куйбышева - Запасной столицы – вошло имя норвежского посла Андворда, он адресовал неизвестному солдату следующие строки: «Пройдут столетия, и дети Советского Союза и других свободолюбивых народов с горящими глазами будут читать в книге истории главу «Храбрый русский солдат спасает цивилизованный мир». Со всех концов Норвегии несутся мысли о победоносной Красной Армии с благодарностью за мощное усилие в борьбе
против общего врага. Я отдаю кровь из моего сердца».


Акция – Всемирный день донора – проходит в Исторических парках «Россия – Моя история» в 19 городах страны. Участвуя в акции, распространяя информацию о донорстве, мы вместе спасаем человеческие жизни, передает пресс-служба парка. 




Фото:    пресс-служба парка «Россия – Моя история» 
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