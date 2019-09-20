В ГУ МВД СО рассказали, как снять транспортное средство с регистрации без посещения подразделения ГИБДД

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«С апреля 2019 года на базе портала «gosuslugi.ru» функционирует онлайн-сервис, с помощью которого бывший собственник транспортного средства, которое перешло в собственность нового владельца, но не было перерегистрировано на него в установленный законом десятидневный срок, может дистанционно, без личного посещения подразделения ГИБДД, прекратить его регистрацию.Подача заявления предусматривает его обработку сотрудниками Госавтоинспекции в течение следующего дня после направления. В ходе работы с обращением осуществляется формально-логический контроль соблюдения условий по оформлению и заполнению заявления и формированию необходимых документов, после чего принимается решение об оказании услуги либо отклонении запроса.При несоблюдении установленных правил по заполнению заявления, либо в случае не предоставления необходимых документов, подтверждающих переход права собственности, данная заявка отклоняется в автоматическом режиме, об этом заявителю придет соответствующее сообщение, после чего у него будет возможность внести необходимые корректировки.Данный сервис реализован в целях повышения качества и доступности оказываемых государственных услуг населению, защиты законных интересов граждан и совершенствования системы регистрации транспортных средств. Воспользоваться его возможностями может любой пользователь Единого портала госуслуг», передает пресс-служба облМВД.Фото: пресс-служба облМВД