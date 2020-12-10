В День прав человека Ольга Гальцова посетила сборный пункт военного комиссариата Самарской области

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Со сборного пункта начинается служба - знает каждый солдат, сегодня в ряды российской армии прибыло еще 250 призывников Самарской области (в целом осенний призыв дал почти 2 тысячи новобранцев). С условиями, в которые попадают ребята в первые дни прохождения военной службы, 10 декабря, в Международный день прав человека познакомилась Ольга Гальцова.

Рабочая поездка на сборный пункт военного комиссариата Самарской области в городе Сызрани стала первым совместным мероприятием после подписания соглашения о сотрудничестве между Уполномоченный по правам человека Ольгой Гальцовой и военным комиссаром региона Алексеем Вдовиным. Вопросы соблюдения прав граждан при призыве и прохождении службы всегда есть у призывников и их родителей.

Участники мероприятия, а это также глава города Сызрань Николай Лядин и начальник сборного пункта Михаил Величко, на месте проверили обстановку, в которой оказываются молодые люди перед отправкой в воинские части.

Сначала - необходимое входное тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы не допустить заболевания среди призывников. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова прошла обследование вместе с ребятами. Далее - беседы с членами медицинской комиссии по таким важным вопросам как выявление негативных зависимостей молодых людей и оценка психоэмоционального состояния нового поколения защитников Отечества. Военный комиссар Алексей Вдовин отметил, в век информационных технологий определенной проблемой становится нехватка живого общения среди молодежи, поэтому, чтобы освоиться в новом коллективе ребятам требуется порой больше месяца, а ведь часто именно армейскую дружбу люди сохраняют через всю жизнь.

Ольга Гальцова побеседовала с призывниками, отметив, что от того, с каким настроением идут служить ребята - зависит боеготовность вооруженных сил.

- Для нас очень важно в Международный день прав человека узнать о соблюдении ваших прав, уважаемые призывники. Мы будем с вами на протяжении всей вашей службы. Мы гордимся военнослужащими, призванными с территории Самарской области - это подчеркивает и Губернатор Дмитрий Азаров. Будьте уверены, вы под надежным контролем. Нам важно, как вы доберетесь до пункта назначения, где вы будете размещены, в каких условиях. Поделюсь, что недавно мы, вместе с коллегой из Татарстана - Уполномоченным по правам человека Сарией Сабурской, посещали войсковую часть, чтобы узнать как служится нашим землякам в первые месяцы, рассказали им, как действовать, если возникнут вопросы с прохождением воинской службы. И вам сегодня также вручаем информационные брошюры Уполномоченного по правам человека, где указаны номера всех телефонов уполномоченных структур, которые могут вам помочь, - обратилась к аудитории Ольга Гальцова.

Призывники поделились отличным настроением, похвалили завтрак. Павел Аксенов и Виталий Горбунов из Самары и Тольятти доложили, что служить идут с удовольствием и после состоявшейся встречи с Уполномоченным, о которой расскажут родителям, будут точно спокойны за предстоящий год.

- Я благодарю Уполномоченного по правам человека Ольгу Дмитриевну Гальцову за внимание к интересам призывников, год службы пролетает быстро, за это время ребята воспитывают в себе силу духа, мужество и веру в себя, чтобы вернуться домой возмужавшими и окрепшими, настоящими защитниками Родины, - подчеркнул военный комиссар Алексей Вдовин.

Также участники мероприятия познакомились с условиями быта - посетили столовую, казармы, санитарные комнаты, зону, где выдается обмундирование - из современных материалов, соответствующих всем необходимым требованиям и вариантами формы, подходящими под любую погоду.

Призывникам пожелали успешной службы. В ближайшее время было намечено также выездное мероприятие на отправку призывников к воинским частям, передает пресс-служба УПЧ по Самарской области.

Фото: пресс-служба УПЧ по Самарской области