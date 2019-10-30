В Чапаевске состоялось тактико-специальное учение по организации аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП

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Для проведения учения привлекались силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона в количестве 15 человек личного состава и 3 единиц основной пожарной техники. В целях организации взаимодействия подразделений ФПС и специальных служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, были задействованы подразделения Госавтоинспекции и скорой помощи.В мероприятии участвовали подразделения 10 и 89 пожарно-спасательных частей 3 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области.По тактическому замыслу учения, в результате невнимательности водителя легкового автомобиля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3-х единиц автомобильного транспорта – 2-х легковых автомобилей и Газели. В салонах легковых машин оказались заблокированы 2 условно пострадавших человека. Участникам необходимо за короткое время оценить обстановку, провести мероприятия по их деблокировке при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и оказать пострадавшим первую помощь.Учение проводилось в три этапа, в каждом из которых отрабатывались учебные вопросы.На первом этапе была продемонстрирована организация взаимодействия сил и средств участников ликвидации ДТП при получении информации о происшествии и выезд в район происшествия. В ходе проведения этапа отрабатывалась организация приема и передачи информации о ЧС по установленным каналам связи через дежурно-диспетчерские службы участников взаимодействия и организация сбора; обобщение и анализ данных обстановки; выработка и принятие решения на проведение аварийно-спасательных работ.На втором этапе было отработано проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи в ходе ликвидации последствий ДТП. На данном этапе демонстрировались действия экипажей дорожно-патрульной службы ГИБДД в районе дорожно-транспортного происшествия до прибытия аварийно-спасательных подразделений, где были проведены мероприятия по локализации района ДТП, организации движения на аварийном участке по временной схеме.Силами пожарно-спасательных подразделений производилось тушение загоревшегося автомобиля спецсредствами, извлечение условно пострадавших из салонов автомобилей с помощью специального оборудования и оказание им первой доврачебной помощи.Третий этап заключался в оказании пострадавшим экстренной медицинской помощи и их транспортировки в автомобиль скорой помощи.В завершение тактико-специального учения должностными лицами Главного управления МЧС России по Самарской области были подведены итоги.Высокие профессиональные результаты в проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП требуют постоянной отработки навыков и совершенствования мастерства.Благодаря проведению учений такого рода отрабатывается слаженность действий сил и средств участников взаимодействия при организации спасения людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, а также вырабатывается единый подход к проведению работ по спасению людей, оказанию помощи пострадавшим, организации движения на аварийном участке по временной схеме, транспортировке пострадавших с места ДТП в медицинские учреждения, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС