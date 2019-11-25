В Безенчукском районе в одном из затонов Волги рыбак провалился под лёд и утонул

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На берегу стоял открытый автомобиль с рыбацкими снастями.Полицейские обратились в Поисково-спасательную службу Самарской области, чтобы обследовать акваторию на предмет обнаружения тела предположительно утонувшего рыбака.В 11:05 водолазный отдяд Поисково-спасательной службы Самарской области отправились к месту происшествия.Тело погибшего обнаружили на глубине 4 метра в 300 метрах от берега. В 15:25 спасатели извлекли тело утонувшего мужчины 1966 года рождения из воды и передали сотрудникам полиции, передает пресс-служба ПСС Самарской области.