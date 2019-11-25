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Новости /  Общество /  Социум  

В Безенчукском районе в одном из затонов Волги рыбак провалился под лёд и утонул

25 ноября 2019 19:57
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Тело погибшего обнаружили на глубине 4 метра в 300 метрах от берега.
В Безенчукском районе в селе Александровка в одном из затонов реки Волга очевидцы обнаружили вмерзшие в ещё неокрепший лёд рыбацкие сапоги.

На берегу стоял открытый автомобиль с рыбацкими снастями.

Полицейские обратились в Поисково-спасательную службу Самарской области, чтобы обследовать акваторию на предмет обнаружения тела предположительно утонувшего рыбака.

В 11:05 водолазный отдяд Поисково-спасательной службы Самарской области отправились к месту происшествия.

Тело погибшего обнаружили на глубине 4 метра в 300 метрах от берега. В 15:25 спасатели извлекли тело утонувшего мужчины 1966 года рождения из воды и передали сотрудникам полиции, передает пресс-служба ПСС Самарской области. 
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Комментарии



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