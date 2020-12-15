Уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова обсудила с экспертами проблемы занятости населения

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные мероприятия оставили без работы десятки тысяч жителей Самарской области.
Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова и газета «Самарское обозрение» провели совместный круглый стол, на котором обсудили, как быстро регион сможет вернуться к докризисным показателям безработицы и как эта проблема будет решаться.
По словам Ольги Гальцовой, с учетом проблем, которые ставит перед экономикой коронавирус, необходимо как можно быстрее и гибче реагировать на создавшуюся ситуацию в сфере труда. «Это и своевременные изменения трудового законодательства, и оперативная трансформация стандартов труда, изменение подходов к развитию новых навыков и профессий, разработка новых образовательных программ среднего профессионального образования и прочее», — отметила она.
По данным омбудсмена, регистрируемая безработица в Самарской области многократно выросла. Так, в январе 2020 года безработных было зарегистрировано 15 тысяч человек при 26 тысячах вакансий. А в ноябре число безработных составило 63 тысячи человек при 36 тысячах вакансий службы занятости. Уровень безработицы вырос с 0,9 до 3,8%, пишет СО ОНЛАЙН.
«Решение данного вопроса становится определяющим для социальной стабильности региона и сегодня находится на постоянном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, уже имеется ряд положительных тенденций: сокращение показателей „скрытой“ безработицы в режиме неполного рабочего времени или простоя, рост уровня трудоустройства в последние месяцы, стабильная поддержка безработных граждан, на которую направлено более 3 млрд рублей», — подчеркнула Ольга Гальцова.
Главные тезисы, прозвучавшие на круглом столе, уполномоченный пообещала донести до сведения губернатора. «Собрать все ваши предложения, которые прозвучали в ходе дискуссии, сформировать мероприятия на их основе и донести до высших должностных лиц губернии», — заверила г-жа Гальцова.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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