Умер режиссер Георгий Шенгелая

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Причина смерти не уточняется.Георгий Шенгелая родился в семье режиссера Николая Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1985 году получил звание народного артиста Грузинской ССР.Шенгелая стал лауреатом Берлинского кинофестиваля в 1986 году.Он снял такие фильмы, как "Алавердоба", "Пиросмани", "Мелодии Верийского квартала", "Путешествие молодого композитора" и "Смерть Орфея".Фото: соцсети