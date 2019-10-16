Участники проекта «Театральное Приволжье» проведут игру-квест и благотворительный показ спектакля для воспитанников коррекционного интерната
16 октября 2019 15:48
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Напомним, проект «Театральное Приволжье» реализуется в Год театра в России в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Старт проекту был дан апреле 2019 года. Фестиваль проходил в два этапа – региональный и окружной. В Самарской области победители регионального этапа определены — это спектакли «Аленький цветочек» (Самарский государственный институт культуры, 2-й актерский курс) и «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями» (Детская школа искусств № 6, г.о. Самара, образцовая эстрадная студия «Дорога добра»). Выбор победителя окружного этапа конкурса будет проходить путем всенародного голосования в ноябре 2019 года.
Театральная мастерская «Дебют» Самарского государственного института культуры с пьесой «Белочка и Тамарочка» вошла в шорт-лист лучших региональных спектаклей.
Юные актеры решили сделать подарок коррекционному детскому дому «Иволга», где воспитываются ребята с особенностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей.
Участники театральной студии разработали для детей интересную программу, в первой части которой воспитанников «Иволги» ждет театральный квест, а затем – показ спектакля.
Во время игровой части – театрального квеста – дети получат задания, при выполнении которых смогут проявить свои актерские способности, лучше познакомиться с миром театра, поработать с театральным реквизитом, задействованным в спектаклях самарских театров, самостоятельно составить костюмы. По итогам квеста его участники будут вовлечены в коллективное театрализованное действие.
Во второй части юным зрителям представят спектакль – постановку театральной мастерской «Дебют» Самарского государственного института культуры по пьесе С. Пантелеева «Белочка и Тамарочка». Актеры расскажут с импровизированной сцены детям о дружбе и взаимоотношении со старшими.
Юные актеры надеются, что эта акция подарит ребятам из центра «Иволга» позитивные эмоции, поможет раскрыть новые способности и обрести новых друзей, передает пресс-служба облправительства.
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