УГИБДД СО: Осенние опасности для водителей и пешеходов

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«Осенние» ловушки, которые ставят под угрозу безопасность пешеходов:1. Сокращение светового дня.2. Метеорологические и погодные условия.3. Психологически не подготовленные участники дорожного движения к смене сезона.Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов водителям необходимо быть предельно внимательными вблизи мест, установленных для перехода проезжей части, снижая скорость вплоть до полной остановки транспортного средства.Пешеходам же следует помнить: переходить проезжую часть следует исключительно в предназначенных для этого местах. Перед тем как переходить дорогу убедитесь в том, что водитель видит и пропускает вас. Следите за тем, как движется транспорт, ведь даже право преимущества в движении не гарантирует безопасности.С наступлением пасмурной осенней погоды, когда световой день начинает сокращаться, водителям сложнее заметить пешеходов. В темное время суток, обнаружить пешехода, имеющего на верхней одежде световозвращатели возможно со значительно большего расстояния, вместо 30 метров — со 150, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров.«Согласно пункту 4-1 Правил дорожного движения, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Законодательно за нарушение данного пункта Правил предусмотрена административнаяответственность – штраф 500 рублей», передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.