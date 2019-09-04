УГИБДД СО: Осенние опасности для водителей и пешеходов
4 сентября 2019 15:05
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«Осенние» ловушки, которые ставят под угрозу безопасность пешеходов:
1. Сокращение светового дня.
2. Метеорологические и погодные условия.
3. Психологически не подготовленные участники дорожного движения к смене сезона.
Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов водителям необходимо быть предельно внимательными вблизи мест, установленных для перехода проезжей части, снижая скорость вплоть до полной остановки транспортного средства.
Пешеходам же следует помнить: переходить проезжую часть следует исключительно в предназначенных для этого местах. Перед тем как переходить дорогу убедитесь в том, что водитель видит и пропускает вас. Следите за тем, как движется транспорт, ведь даже право преимущества в движении не гарантирует безопасности.
С наступлением пасмурной осенней погоды, когда световой день начинает сокращаться, водителям сложнее заметить пешеходов. В темное время суток, обнаружить пешехода, имеющего на верхней одежде световозвращатели возможно со значительно большего расстояния, вместо 30 метров — со 150, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров.
Заместитель начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Ольга Блохина комментирует:
«Согласно пункту 4-1 Правил дорожного движения, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Законодательно за нарушение данного пункта Правил предусмотрена административная
ответственность – штраф 500 рублей», передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
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