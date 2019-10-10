Тольяттинские росгвардейцы провели для своих подшефных урок под открытым небом

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Учащиеся 2 кадетского «А» класса имени Героя России Анатолия Романова всегда с нетерпением ждут приезда своих шефов из Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии. Встреча с военными для ребят всегда приятный сюрприз. Вот и в этот раз, вместо привычного школьного класса, кадеты со своими наставниками отправились в парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова, он же технический музей ОАО «АВТОВАЗ», где состоялось очередное занятие. В преддверии юбилея легендарного оружейника Михаила Калашникова ребятам рассказали об истории развития военной техники. Благодаря обширной экспозиции музея, в наглядных пособиях к уроку недостатка не было.Музей тольяттинского автогиганта владеет уникальной коллекцией. Она объединяет свыше 460 различных экспонатов, демонстрирующих развитие автомобильной, бронетанковой, авиационной, железнодорожной техники, а также ракетно-артиллерийского и морского вооружения. Вниманию юных кадет — росгвардейцев были представлены образцы различного вооружения времён I и II мировых войн. Это и бастионные орудия, и 122-мм гаубица образца 1910/30 годов, советские танки Т-34, ИС-3, Т-70, чешский танк «PzKpfw 38t», система залпового огня БМ-13 «Катюша», самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, зенитная пушка «Бофорс» и другие экспонаты. Среди образцов современной военной техники можно увидеть вертолет Ми-24, дистанционно-летательный аппарат «Пчела-1ТМ», самолёты МиГ-29 и МиГ-31. Отдельного внимания заслуживает подводная лодка Б-307, доставленная в музей с места службы целиком. Особый восторг у юных посетителей музея вызвала доступность представленных экспонатов. На уроке можно было не только услышать много нового и интересного, но и осмотреть, потрогать и сфотографировать на память. Так что каждый из кадет в этот день побывал в роли танкиста, летчика, артиллериста и даже командира настоящей подводной лодки.«Несомненно, новые знания, закрепленные таким образом, надолго останутся в голове у наших школьников. Ребята с интересом слушали все, задавали вопросы, а главное, видели, о чем идет речь. Теперь каждый из кадет сможет рассказать о величии российской инженерной мысли. Ведь он смог наглядно оценить мощь и суровую красоту, как современной боевой техники, так и образцов, ушедших в историю» - отметил старший прапорщик Виталий Глазунов, проводивший занятие с кадетами.Когда время, отведенное для посещения музея, подошло к концу, кадеты, переполненные эмоциями от увиденного, разъехались по домам, а военнослужащие из Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии, уже составляли план для следующего, не менее увлекательного занятия со своими подопечными, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.