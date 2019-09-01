Тело российской девочки, погибшей в Турции, доставили в Петербург

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По данным табло, регулярный рейс авиакомпании TK 3242 прибыл в Петербург в 6:48 по московскому времени. Отец девочки Андрис Лейкутсис ранее на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал фотографии билетов на этот рейс, отметив, что он со своей супругой также прилетит на нем в Россию.Генеральное консульство РФ в Анталье также сообщило на своей странице в Facebook 1 сентября, что тело россиянки направлено на родину. По данным российского диппредставительства, оплату расходов на транспортировку, приобретение билетов для родителей и гостиницы взяла на себя страховая компания.Напомним, двенадцатилетнюю россиянку 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Для оказания помощи ребенку в Турцию прибыли петербургские врачи.Медики были готовы транспортировать девочку в Россию, но отмечали, что это может принести дополнительные осложнения. Родители пострадавшей решили не рисковать и пока остаться в Турции. Днем 28 августа девочка умерла в больнице.Консульство РФ заявило, что продолжит следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции этого инцидента.Фото: соцсети