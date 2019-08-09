Центр занятости Самары поможет подобрать портных для известного самарского дизайнера

110

12 августа в 11.00 в Доме моды Маши Горячевой (Самара, ул. Некрасовская, 60) центр занятости Самары проведет День предприятия.Специалисты центра помогут бренду MASHA GORYACHEVA в подборе необходимых квалифицированных работников. В настоящее время компаниитребуется около 30 новых сотрудников.В рамках мероприятия запланированы экскурсия на производство и собеседование с заинтересованными кандидатами на должности закройщика, портного и конструктора, передает пресс-служба облправительства.