Сызранские водители отмечают тенденцию горожан – «превращаться в гордых черепах» на пешеходных переходах

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Автомобилисты отмечают тенденцию среди горожан – «превращаться в гордых черепах» на пешеходных переходах. Очень многие пешеходы не торопясь переходят дорогу, не обращая внимания на колонну ждущих машин.– Особенно это касается гордых девушек и мамочек с детьми. Идет такая мама с ребенком за ручку, а он еле ножки передвигает. Так возьми ты ребенка на руки, пройди быстрее. Но нет! И мама, и молодая краля – все идут медленно по переходу с таким видом: «Вы обязаны меня пропустить». Это просто неуважение к другим людям, – сетуют водители.Они предлагают отменить в Правилах дорожного движения преимущественное право пешехода на переход через дорогу. Или узаконить норму по принципу «одному дорогу не переходить» и ждать, когда соберется 5-10 человек.